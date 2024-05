Victoria’s Secret se vrací ke kořenům. Na molech opět zazáří její andílci

Značka spodního prádla v příspěvku na Instagramu oznámila znovuobnovení světoznámých přehlídek a naznačila některé změny ve formátu akce. Přesné datum akce však zatím nezveřejnila.

Na přehlídce, která je známá svými extravagantními kulisami, složitými kostýmy a podprsenkami v hodnotě milionů dolarů, se v minulosti po mole procházely ty nejznámější modelky jako Adriana Lima, Naomi Campbellová nebo Bella Hadidová. Doprovázela je hudební vystoupení špičkových umělců včetně Rihanny, Taylor Swiftové a Justina Biebera.

„Módní přehlídka Victoria’s Secret 2024 přinese přesně to, co si naši zákazníci žádají. Půvab, módu, zábavu, křídla, a to vše viděno moderní optikou, která odráží to, kým jsme dnes,“ uvedla společnost pro agenturu Reuters.

V roce 2019 prodejce, spadající pod mateřskou společnost L Brands, přehlídku zrušil s tím, že bude nadále rozvíjet marketing značky Victoria’s Secret jiným způsobem.

Temné časy společnosti

Vůbec první módní přehlídka Victoria’s Secret se konala v newyorském hotelu Plaza v roce 1995. Později se její mateřská společnost potýkala s řadou problémů včetně poklesu prodeje drahého spodního prádla, tlaku aktivistických investorů a rostoucí kritiky za zastaralou image značky. Její spodní prádlo také údajně nebylo vhodné pro všechny typy postav.

Kritici v minulosti také uvedli, že značka není dostatečně inovativní a nepočítá s běžnými ženami. Tuto mezeru poté zaplnily maloobchodní značky, které se pro Victoria’s Secret staly silnou konkurencí.

„Svět se měnil a my jsme na tuto změnu zareagovali příliš pomalu. Bylo nutné, abychom nebyli obrazem toho, co chtějí muži, ale musí nás zajímat hlavně to, co chtějí ženy,“ uvedl v minulosti výkonný šéf značky Martin Waters.

To se mělo změnit v roce 2021. V kampaních se kromě legendárních andílků začaly objevovat plus-size modelky jako Paloma Elsesserová či Ali Cutlerová.

Přes vysoká očekávání se ale diverzita nesetkala s úspěchem. Byť kampaně měly pozitivní ohlas, tržby společnosti nadále klesaly. „Navzdory nejlepšímu úsilí všech naše kroky nestačily, abychom dosáhli úspěchu,“ řekl generální ředitel firmy Martin Waters. Připustil, že iniciativy zaměřené na začleňování nebyly pro společnost ziskové.

Valentýnská kolekce Victoria's Secret pro rok 2023 (15. ledna 2023)

V roce 2021 se společnost L Brands rozdělila na dvě veřejné jednotky, Bath & Body Works a Victoria’s Secret. Tržby maloobchodního prodejce spodního prádla ale i po rozdělení nadále klesaly.

Po zastavení přehlídky v listopadu 2019 představila Victoria’s Secret loni na Amazon Prime dokumentární film s názvem Victoria’s Secret World Tour.