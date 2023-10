Snažil jsem se to pochopit, říká o synově homosexualitě Brian Austin Green

„Míval jsem s Kashem rozhovory, při nichž jsem se usilovně snažil pochopit tyhle věci, které mi připadaly tak odlišné,“ řekl Green v podcastu zpěváka ze skupiny N’ Sync Lance Basse. „A pak mi došlo, že vlastně vůbec odlišné nejsou. Jde jen o jeho volbu partnera a mě se to vlastně nijak netýká,“ uvedl.

„A přesně to se teď do lidí snažím natlouct – že vás se to přece netýká. Proč vám na tom tak záleží? Proč se někomu pokoušíte vnutit svoje pocity a názory ohledně něčeho, co vás doslova nijak neovlivňuje?“ dodává herec.

Lance Bass, který je sám také gay, ho pochválil za „otevřenou mysl“. „To má štěstí, že se narodil zrovna do tvé rodiny, protože tohle spousta dětí nemá. I když je jejich rodiče akceptují, stejně jim mnohdy i tak dávají najevo nesouhlas,“ řekl mu.

Na to Green odvětil, že jemu toto téma připadá spíše fascinující. „Spousta lidí se podle mě bojí neznámých věcí. Já ne. Pro mě je to zajímavé a chci se o tom poučit,“ prohlásil.

Chválu na jeho otcovské city pěje i snoubenka Shama Burgessová. „Ty jsi přesně ten otec, kterého jsem si pro své děti přála, a partner, o jakém jsem myslela, že se mi může jen snít,“ rozplývá se na hercovu adresu tanečnice, která je zároveň matkou jeho pátého dítěte. „Život s tebou je prostě sen,“ řekla.

Představitel Davida Silvera má syna Kassia s expřítelkyní Vanessou Marcilovou, která si také zahrála v seriálu Beverly Hills 90210. Jeho zatím jedinou manželkou byla herečka Megan Foxová, s níž se dal dohromady, když mu bylo 30 a jí pouhých 18 let. Během jejich šestnáctiletého vztahu se jim narodili tři synové – Noah (11), Bodhi (9) a Journey (7). Rozešli se v roce 2020 a herec se dal dohromady s australskou tanečnicí Sharnou Burgessovou. Loni v červnu se jim narodil syn Zane.

Ačkoli má Green samé syny, v jejich šatníku nechybí ani holčičí oblečení. S exmanželkou Foxovou nechávají své syny nosit dlouhé vlasy a dívčí šaty. Respektují tak jejich chuť oblékat se jako dívky, protože tím nikomu neubližují a dělá jim to radost.