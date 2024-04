Měli jsme obrovskou motivaci. Věříme, že se o titul ještě porveme, říká Provod

Sám pálil na konci první půle z dálky. Jeho rána zapadla k tyči a slávisté záhy zvýšili na 2:0. Náskok už si pohlídali, i přes snížení hradeckého Spáčila z nastavení.

„Konce nám úplně nevycházejí, přestali jsme vyhrávat souboje a trochu jsme se jich zalekli,“ přiznal Provod.

Jak se vám hrálo po dvou ztrátách, navíc na stadionu soupeře?

Byla to velká nepříjemnost. Ale k tomuto utkání jsme přistoupili úplně jinak než k tomu v Plzni. Byla to extra motivace abychom to zlomili.

V čem jste tentokrát byli lepší?

V našem nastavení, nevím z jakého důvodu jsme k tomu předtím přistupovali takovým způsobem.Tentokrát jsme vyhrávali první míče, třeba Ševčík se tam s tím pral fantasticky, on není úplně soubojový hráč. A přesně takové výkony rozhodly.

Bylo pro vás příjemnější, když Hradec chtěl útočit a tvořit?

Nevím, jak by vypadal, kdyby mu ještě o něco šlo. Ale pořád hráli o tři body. Jak znám trenéra Horejše, tak se na zápas těšili a chtěli zvítězit, i tady na hezkém novém stadionu. Snažili se víc hrát fotbal, což je dobře pro ně a dobře pro sport jako takový.

Nakonec si málem vybojoval lepší výsledek.

Ano, musíme si to ještě rozebrat, ty konce zápasů nám prostě nevycházejí. Na konci první půle jsme to kontrolovali, pak jsme se po jejich velké šanci trochu lekli. Ale důležité je, že jsme to pak dotáhli – a je úplně jedno jak.

Co říkáte na sparťanské vítězství 4:1 v Olomouci? V nadstavbě tak dotahujete čtyřbodovou ztrátu.

Neupínali jsme se k tomu, je to pro mě úplně nová informace, že Sparta vyhrála. Nemáme to teď ve svých rukou, ale když zvládneme všechny zápasy, tak to můžeme urvat. Věříme tomu a ukázali jsme, že se do toho ještě můžeme vrátit.

Kouč Trpišovský už má 192. výhru a mezi trenéry v samostatné historii je nejlepší. Gratulovali jste mu v kabině?

Stihli jsme mu gratulovat, je to neuvěřitelný úspěch a milník. To, že tady vydržel a pořád vyhrává, je velký úspěch a chtěl bych mu i takto oficiálně pogratulovat.