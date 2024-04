Teď už potřebujeme emoce na maximu. Hraje se play off, říká Trpišovský

„Tým toho v týdnu hodně udělal. Spoustu věcí jsme si ukazovali, vyříkali... Poskládali jsme to z kluků, kteří mají dobrou formu a jsou odolní,“ doplnil Trpišovský.

V základu udělal šest změn, tou možná nejvýraznější byl start záložníka Lukáše Provoda. „Fantastický výkon, dlouho jsem ho neviděl takto komplexně zahrát, co se týče výběru místa a pohybu,“ chválil.

Jak složité bylo se vrátit zpět po dvou ztrátách v Plzni a s Olomoucí?

Dost jsme pracovali. Ty dva zápasy byly navíc hodně rozdílné. Nebylo to vůbec nic jednoduchého, hlavně proti soupeři, se kterým se nám nedařilo. Tým to vnímal a dobře si s tím poradil.

Dlouho jste soupeře do ničeho nepouštěli.

Dobře jsme do zápasu vstoupili, hned na začátku jsme si vytvořili příležitosti, ale neproměnili jsme je. To se povedlo až na konci poločasu. Nebyli jsme ale tolik nebezpeční, jak jsme mohli být. Ztratili jsme postupně kvalitu v útočné fázi, nedohrávali jsme situace, pak nás podržel Staněk a potom jsme dostali krásný gól od Spáčila. Tým musí udělat hodně pro to, aby uspěl, a k tomu jsme tentokrát byli nastavení.

Porazit Hradec se navíc na jaře podařilo jen vám a Spartě.

Potvrdili jsme si, že mají v týmu velkou kvalitu a jsou dobře nastavení. Že z posledních zápasů prohráli jenom na Spartě, a pak stejným výsledkem s náma, něco ukazuje. Byl to zápas na krásném stadionu v krásné kulise, nadstandardní český zápas, vyprodáno, skvělá atmosféra od obou táborů a dva týmy, které si nic nedarovaly.

Záložník Provod chválil nasazení v soubojích a zmínil v tomto ohledu také Petra Ševčíka. Chytli to tihle hráči za správný konec?

Vypadalo to tak a byl to celý tým. Hodně jsme se o tom bavili, že tu v minulosti existoval nějaký tým a určitá skupina z něj odešla. Teď už jsou tu noví hráči a těm se musí pomoct. A jsem rád, že to bylo vidět. Co jsme tu s realizačním týmem, tenhle klub milujeme a musí se to ukazovat. Fotbalovostí, v soubojích, v emocích. To jsme od hráčů vyžadovali, abychom měli nastavení, jaké má být, emoční stránku od každého na maximu, když se v závěru hraje v podstatě play off.

Ustálila se teď tedy nová základní sestava?

Nechtěli jsme do toho tolik sahat, ale na někom se ty poslední týdny prostě podepíšou. Vstupuje do toho spousta faktorů. Tím, že se dva zápasy nepovedly, je to ještě víc vidět. Někteří si ale i odpočinuli, doplnili tým o emoční stránku, abychom se trochu rozhýbali. Rozhodovali jsme se podle individuální formy. Ti, co nezasáhli, ji prostě nemají. A když tým není v ideálním rozpoložení, je to pro něj složitější.

Jaké máte vyhlídky do nadstavby? Dotahujete v podstatě pět bodů.

Zajímá mě teď jen příští zápas doma s Baníkem. To jediné řeším, aby tým pracoval jako teď a nestalo se to, co v Plzni. Abychom se drželi na svém maximu, předváděli ty akce, co jsme viděli, bojovali o každý metr, byli jeden tým. Nejsme v pozici, kdy bychom se mohli koukat na to, kolik má kdo bodů. My se musíme vymáčknout k nejlepšímu výkonu. Teď mám dobrý pocit z jednotlivců a z týmu celkově. Zajímá mě, aby to v sobotu bylo na stejné úrovni, musíme to brát postupně jako na tenisovém turnaji a přežít.

Na lavici náhradníků zůstal David Zima, který chyboval v utkání s Olomoucí. Jak těžké to bylo rozhodování?

Vysvětlili jsme mu to tak, že jsme měli nějaký týdenní vývoj a proces. Třeba Vlček vypadal skvěle celý týden, jsou tu kvalitní hráči na vícero pozic. Chtěli jsme Davida uchránit od nějakého tlaku a hloupé situace, protože ve venkovním zápase se můžete přimotat do nešťastného momentu a není to ani vaše chyba. Je lepší, když hlava na chvíli vypne. Jako tým za ním naprosto stojíme, ale je to jako příklad Provoda nebo Vlčka; když si hráči odpočinou, tak jsou pak lepší. Na té pozici mohl nastoupit kdokoli z těch hráčů, může se stát, že David zase naskočí proti Baníku. Nebylo to tak, že se někdo na někoho naštval. Byl to prostě nešťastný moment, to přináší fotbal. Jako když brankáři dostanou gól mezi rukama nebo nohama.