Sparta se Slavií krouží kolem střelce z Kosova. Zájem brzdí vysoká cena

Sparta by podle informací iDNES.cz byla ochotná za Rrahmaniho zaplatit částku kolem 2,5 milionu eur, tedy přibližně 60 milionů korun. Zhruba taková je hodnota kosovského střelce i podle renomovaného serveru Transfermarkt, ale Rapid si ho zřejmě cení víc.

Některé zprávy z rumunských médií dokonce uvádějí, že se snaží cenu vyšroubovat až k osmi milionům eur, což by z obarveného blonďáka udělalo s přehledem nejdražšího hráče v klubové historii - pro Slavii i Spartu by taková suma zřejmě vůbec nepřicházela v úvahu.

Realita je ovšem složitější, protože druhý nejslavnější bukurešťský klub má problémy. Základní část sice dokončil na druhém místě, ale závěr sezony se mu vůbec nedaří. V mistrovské části z osmi zápasů sedmkrát prohrál a jednou remizoval, hledá nového trenéra a měnit se bude i vedení včetně prezidenta. Fanoušci se bouří, klub tíží nejrůznější trable a těžko se předvídá, jak nestabilní situace ovlivní chování na přestupovém trhu.

Rrahmaniho skutečná aktuální cena by se měla pohybovat o něco níž, mezi pěti a šesti miliony eur. I to by pro české kluby zřejmě byla mimořádná částka, za kterou se ze zahraničí do tuzemska nepřestupuje. Každopádně platí, že je kolem kosovského objevu živo.

Českým fanouškům se poprvé ukázal na podzim 2022 v zápasech Konferenční ligy v dresu Ballkani proti Slavii, v Edenu si při porážce 2:3 připsal asistenci - právě tehdy zřejmě zaujal slávisty, ale nejen je. Loni v létě přestoupil do Rapidu za 600 tisíc eur, čímž překonal kosovský transferový rekord.

Za necelý rok jeho cena vylétla ještě mnohem výš, asi málokdo tušil, jak famózně mu první sezona v Rumunsku sedne. V lize zatím nastřílel sedmnáct gólů, další dva přidal v evropských předkolech. A to ještě začátek sezony zmeškal kvůli průtahům s vízy a od poloviny října do poloviny ledna nehrál kvůli pochroumanému kotníku.

Když se podíváte na sestřihy jeho akcí, záhy vám dojde, co se zájemcům na Rrahmanim tak líbí. Jeho rejstřík je hodně pestrý, působí jako komplexní útočník.

Rychlý. Silný. Pohotový. Zakončit umí tvrdě i technicky, díky 188 centimetrům je nebezpečný také ze vzduchu. A na svou výšku si i perfektně rozumí s míčem: přešlapovačky, otočky, elegantní první dotek. Však mu také fanoušci doma v Kosovu říkají Lewa, podle polského střelce Lewandowského, kterému se prý podobá.

V tom se zároveň skrývá úskalí, útočník s pozoruhodnými schopnostmi totiž pochopitelně nezaujal jen obě pražská S.

Kolem kosovského esa už loni v létě kroužily zvučnější kluby než Rapid, v posledních měsících zájem ještě zesílil. Do Bukurešti pravidelně vyrážejí skauti předních týmů ze Srbska či Maďarska, podle rumunských médií situaci kolem Rrahmaniho lehce sonduje třeba Neapol nebo Benfica Lisabon, asi nejpozorněji ho sledují Brémy.

Fronta zájemců je dlouhá, Sparta i Slavia se do ní zařadily. Rrahmaniho mají na seznamu vytipovaných posil, ale nehodlají se pouštět do extrémů a lámat přestupový rekord ligy. Také vzhledem k turbulentní situaci v Rapidu zatím všichni zainteresovaní vyčkávají – posun může nastat třeba až během léta.