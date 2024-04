Sazka upcykluje losy. Z těch výherních vznikl nábytek i tenisky

Tenisky Sazka Kickz vznikly ve spolupráci s návrhářským studiem Naut a jsou vyrobené z veganské jablečné kůže. „Chtěli jsme materiál, který bude primárně funkční, odolný, samozřejmě vhodný pro výrobu obuvi, a také který bude mít co nejmenší dopad na životní prostředí,“ uvedl na tiskové konferenci designer Filip Nguyen.

Podrážka je vyrobená z kaučuku s příměsí losů Rentiér, právě tyto losy byly inspirací i pro design obuvi. „Rentiér byl inspirací pro grafiku, kterou odhalíte poté, co setřete svrchní stříbrnou barvu,“ doplnil Nguyen. Tenisky se nedají koupit, dají se pouze vyhrát, a to v soutěžích na Instagramu.

Upcyklace versus recyklace Recyklace se zabývá zpracováním odpadů tak, že se materiály z daného odpadu rozloží a jednotlivě opět použijí k výrobě dalších produktů. Příkladem může být starý novinový papír, který se používá k výrobě nového papíru nižší kvality nebo papírových výrobků, jako jsou obálky, toaletní papír nebo kartonové krabice.

se zabývá zpracováním odpadů tak, že se materiály z daného odpadu rozloží a jednotlivě opět použijí k výrobě dalších produktů. Příkladem může být starý novinový papír, který se používá k výrobě nového papíru nižší kvality nebo papírových výrobků, jako jsou obálky, toaletní papír nebo kartonové krabice.



Upcyklace spočívá v transformaci odpadních materiálů nebo starých věcí do nových produktů s vyšší hodnotou. Příkladem mohou být staré dřevěné palety z průmyslových skladů, které lze přeměnit na nový nábytek – například stůl, sedací souprava nebo regál.

Zdroj: Sazka

Modulární nábytek

Kromě tenisek vznikl z losů také nábytek, za nímž stojí designér Filip Krampla. Na výrobu modulárního nábytku bylo celkem spotřebováno 1 700 kilo losů. Nábytek tvoří ze 70 procent staré stírací losy, zbylých 30 procent je měkký recyklovaný plast.

„Nechtěli jsme jít cestou, kdy bychom materiál zalili do pryskyřice. Šli jsme cestou, kdy jsme materiál opatřili speciální folií, která tomu dá žlutou barvu, za druhé ho ochrání před suchem, vlhkostí,“ popsal Filip Krampla.

Nábytek lze navíc rozložit, jednotlivé desky rozdrtit, vzniklý nadrcený materiál slisovat zpátky do desek a ty znovu slepit dohromady do formy nábytku. „V momentu, kdy bychom udělali velký monolit a ten by se poškodil, tak by byla oprava daleko komplikovanější,“ zmínil Krampla. Nábytek plánuje Sazka používat na různé akce, objevit by se třeba mohl v odpočinkových zónách na sportovních či kulturních událostí.

Zákazníci budou moci losy vracet

Losy, které Sazka může aktuálně použít, jsou dvojího typu: výherní, které musí nějakou dobu uchovávat, a také ty, jimž skončila platnost emise. „Jsme regulovaný byznys, losy mají nějakou platnost, po jakou dobu je můžeme prodávat. Když se neprodají všechny, zamíří k nám,“ uvedl Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka.

Brzy by však mohla mít Sazka k dispozici losů ještě více, na vybraných pobočkách budou mít už v létě lidé možnost nevýherní losy vrátit. „A my se zavážeme k tomu, že z toho, co vysbíráme, tak opět upcyklací uděláme nějaký designový objev, designový předmět,“ uvedl Jonák.

Již nyní Sazka pracuje na BMX pumtracku, který by se měl poprvé představit v listopadu na festivalu Life! v Brně. Vyrobený by měl být ze svou tun výherních losů. „Sazka je dnes největším podporovatelem BMX komunity v Česku a naší ambicí je, aby se upcyklace stala při výrobě pumptracků standardním řešením. Již ohledně toho jednáme s předním výrobcem pumptracků,“ doplnil Petr Jonák.

Již v listopadu letošního roku by měl spatřit světlo světa další objekt, a to modulární BMX pumptrack vyrobený ze dvou tun výherních losů.

Aktivity v oblasti udržitelnosti a upcyklace stíracích losů Sazka do budoucna plánuje dále rozšiřovat, spolupracovat chce také s vysokými školami. Boty však prodávat v plánu nemá. Podle Jonáka není cílem zásobovat trh, ale přitáhnout pozornost k danému tématu. „Skrze tenisky jsme chtěli přitáhnout pozornost k tomu, co chceme dělat kolem upcyklace,“ zmínil.

V roce 2023 Sazka prodala 250 tun stíracích losů. Zhruba 113 tun navrácených výherních a neprodaných losů bylo předáno na ekologickou skartaci.