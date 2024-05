Zájezdy na poslední chvíli budou. Letos se vyplatí počkat, věří šéf agentury

„Kdo si umí počkat, tomu trh letos něco takového určitě nabídne,“ uvedl ředitel cestovní agentury Invia Jan Foret. České cestovní kanceláře sice hlásí v předprodejích rekordní zájem a zaplňování kapacit, velká část z nich ale na to ještě před začátkem hlavní sezony zareagovala a dokoupila další ubytování a místa v letadlech.

Podle Foreta se takto kapacita navýšila v průměru zhruba o deset procent. Na trh rovněž vstupují nové kanceláře a mnoho stávajících rozšiřuje odlety z regionálních letišť. To vše představuje tlak na to, že část nabídky zbude až do doby těsně před odletem.

Invia není cestovní kancelář, ale agentura, která shromažďuje a prodává nabídky cestovních kanceláří. Má tak širší přehled napříč partnery, jejichž zájezdy prodává. Podle ní se letos v létě největší počet českých turistů, asi 23 procent, vypraví do Turecka. Pětina pak zamíří do Řecka a třetí destinací s odstupem devíti procentních bodů bude Egypt. Ten je přitom vzhledem ke své poloze na severu afrického kontinentu především mimosezonní destinací a na podzim jasnou cestovatelskou jedničkou.

Dovolená jako z Facebooku

Průměrná týdenní dovolená letecky do Turecka vyjde jednu osobu na zhruba 15 tisíc korun. Řecko je dražší, vychází v průměru na 23 490 korun a Egypt kolem třinácti tisíc. „Jak přibyla konkurence a vzrostly dostupné kapacity, je možné letní zájezdy koupit i za nižší ceny. Mnohdy mohou zákazníci přijít i na nabídky kolem osmi tisíc korun,“ uvedl Foret.

Cestovní kanceláře na nabídky na poslední chvíli příliš neupozorňují, naopak zákazníky nabádají k co nejčasnějšímu nákupu, protože je to pro ně jednodušší. Podle obchodního ředitele Invie Radka Šafaříka ale nikdy nenastala situace, že by zájezdy na poslední chvíli úplně došly. Jedinou výjimkou byl postcovidový rok 2022, respektive několik týdnů v nejvytíženějších termínech června a července.

„Dovolená je statusová záležitost. Lidé chtějí nasdílet svoje zážitky na sociální sítě a chtějí se o tom bavit ve svých sociálních bublinách,“ uvedl Foret. Tomu se začíná přizpůsobovat i podoba dovolených, které tak stále častěji splňují standardy facebookového příspěvku.

Dlouhodobě platí, že si Češi vybírají stále dražší ubytování. Ze 46 procent preferují čtyřhvězdičkové hotely, 87 procent letí letecky a tři ze čtyř si vybírají all inclusive. To je na druhé straně vyváženo zkrácením pobytů, více než polovina všech cestovatelů si v současnosti pořizuje osmidenní zájezd.