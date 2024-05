Help! Ztracená Lennonova kytara se vydražila za téměř tři miliony dolarů

Na dvanáctistrunnou akustickou kytaru značky Hootenanny zahrál Lennon píseň You’ve Got To Hide Your Love Away ve filmu Help! z roku 1965, napsala BBC. Společně s dalším členem kapely Georgem Harrisonem také nástroj používal při nahrávání stejnojmenného alba, jakož i následující desky Rubber Soul, doplňuje list The New York Times.

Při dražbě aukční síně Julien’s Auctions konané v newyorském Hard Rock Cafe za něj neznámý účastník po telefonu nabídl 2 857 500 dolarů, tedy 64,6 milionů Kč. Podle aukční síně je to pátá nejvyšší cena, jakou kdy kdo dal za jakoukoli kytaru v historii aukcí. Jiná kytara skupiny The Beatles se v minulosti prodala za 2,4 milionu dolarů (54 milionů Kč), bicí souprava bubeníka Ringa Starra pak za 2,2 milionu (49 milionů Kč).

Lennonův nástroj vyrobený v roce 1964 před lety skončil v rukách skotského kytaristy Gordona Wallera, který ji později daroval jednomu ze svých asistentů. „Ten si ji vzal domů a v sídle na britském venkově ji uložil na půdě,“ uvedl spoluzakladatel Julien’s Auctions Darren Julien.

Kytaru i s původním pouzdrem podle něj po více než 50 letech objevil jistý Brit na půdě u svých rodičů, když se rodina vystěhovávala.

„Najít tento pozoruhodný nástroj je jako najít ztraceného Rembrandta nebo Picassa,“ citoval Juliena deník NYT. „A pořád vypadá a hraje jako z pohádky,“ dodal zástupce aukční síně.