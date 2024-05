Nadšenci nastartovali své poklady a pádí z Prahy. Cílem je dojet do Atén

V Aténách nicméně pořadatelé vyberou vítěze například v kategorii nejhezčí auto.

S nápadem přišel Zajíček a jeho známý z Turecka. „Můj kamarád Turgut si v 70. letech jel kupovat auto z Istanbulu do Německa vlakem, ale po cestě zpátky jel již zakoupeným vozem. Tak jsem mu loňský rok navrhnul, ať přiletí a já vezmu tatru a pojedeme do Turecka. Tehdy jsme oslovili dalších tři kamarády a najednou z toho bylo 23 vozů. Proto jsme tomu chtěli dát rámec kvalitního projektu,“ popsal organizátor.

Cesta je členěna na etapy. „Nechceme, aby se závodilo. Cílem je, aby si každý cestu užil a dojel v pořádku do každého hotelu až do cílové destinace v Aténách,“ řekl Zajíček.

První etapa končí v rakouských Alpách, druhá v Chorvatku ve městě Rijeka, kde je nedaleko i okruh, kde si mohou účastníci zazávodit na čas. Dalšími zastávkami jsou Dubrovník, Ioánnina v Řecku, poté Olympie a zakončení je v Aténách.

Po cestě mají účastníci k dispozici, stejně jako loňský rok, servisní týmy pro případ nutných oprav. „Splnit podmínky pro účast je náročné, nicméně majitelé veteránů vědí, co to auto chce. Vůz neustále něco potřebuje, musí se opravovat nebo se mu vyměňují náhradní díly. Ale s sebou na cestu máme i tři servisní týmy, včetně odtahovek. Proto jsme schopni hodně věcí vyladit i po cestě do Atén,“ uvedl Zajíček.

V Aténách organizátoři vyhlásí vítěze z okruhu nebo nejkrásnější auto. Každý účastník získá trofej za účast. Po týdnu vozy naloží do kamionů a účastníci odletí zpět do Prahy.

Loni se zúčastnilo 23 vozů, letos se k nim přidalo dalších 20 aut. Posádky startovaly postupně od rána od Národního technického muzea.