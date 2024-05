Dotace na „dům po babičce“ budou přístupnější, přibude peněz na zateplení

Program NZÚ Light odstartoval loni 9. ledna a měl za cíl poskytnout rychlou pomoc domácnostem ohroženým energetickou chudobou. Podle ministerstva životního prostředí splnil účel a v době energetické krize pomohl více než 75 tisícům nízkopříjmových domácností.

„Od spuštění programu si o příspěvek zažádalo téměř 80 tisíc domácností v celkové výši 9 miliard korun. Jeho velkou výhodou je vyplacení zálohy předem,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Jak však uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, alokace v programu byla letos 22. května vyčerpána. „Museli jsme příjem žádostí pozastavit a opět jej otevřeme v aktualizované podobě 25. června. Nová alokace bude činit 3 miliardy korun,“ vysvětlil.

Miroslav Mikeš, člen vedení Cechu akumulace a fotovoltaiky, majitel instalační a výrobní firmy dodávající komponenty pro fotovoltaiku však zdůrazňuje, že přerušení programu nebo snížení dotace realizátorům nikdo dopředu neavizoval.

„Mezi starými a novými podmínkami nám uvízly desítky smluv. Rozdíl v ceně budeme muset zákazníkům doplácet ze svého. Odhaduji, že v rámci Česka půjde o stovky zakázek. Jelikož nová dotace je nižší o 20 tisíc korun, bude celková škoda na straně instalačních firem v milionech,“ upozorňuje.

Mikeš vychází ze skutečnosti, že v posledních měsících se o NZU Light hlásilo přes 4 tisíce zájemců měsíčně, tedy přes 200 každý pracovní den.

Ministerstvo životního prostředí zdůrazňuje, že podle nových pravidel budou moci získat senioři a nízkopříjmová skupina až 250 tisíc Kč čili o 100 tisíc více než dosud. Nově se bude výše dotace vypočítávat ne podle běžného metru zateplené fasády nebo paušálních částek u zateplení dalších konstrukcí, ale podle metru čtverečních, a to včetně oken a dveří.

Podle ministra Hladíka to bude reflektovat skutečný stav míry zateplení. V pokračující etapě se také rozšíří škála zateplovaných konstrukcí. Vedle dříve podporovaného zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu bude podporováno i zateplení podlahy na zemině a zateplení konstrukcí v kontaktu se zeminou.

Změny v dotacích solárních ohřevů

Vzhledem k navýšení částky na zateplení se upravuje i podpora solárních ohřevů vody. Podle MŽP zohledňuje aktuální situaci na trhu solárních technologií, kdy ceny klesají.

„Dotace na solární systém se stávajícím bojlerem tak nově bude 50 000 korun (dosud 60 000 Kč) a s novým bojlerem 70 000 korun (dosud 90 tisíc Kč). Z podporovaných opatření cílíme více na obálku budovy a možnost komplexnějšího zateplení, které má pro domácnost nejvyšší přínos z hlediska úspor energií a peněz,“ doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Zástupcům Komory obnovitelných zdrojů ČR se však nelíbí, že ministerstvo životního prostředí znevýhodňuje ty, kteří chtějí jen teplou vodu ze solárů.

„Nově jim totiž snižuje dotaci, pokud si nezateplí dům. To je ale drahé. A když na to nebudou senioři a nízkopříjmoví mít, proč by měli dostat na soláry nižší příspěvek než ten, kdo na to má? Zateplení spotřebu teplé vody nesníží,“ upozorňuje Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE. Jak dodává, kouzlo programu Light byla jednoduchost a rychlá pochopitelnost pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. „Myslím, že díky tomu míval stabilní počet zájemců,“ upozorňuje.

Zacílení na nejzranitelnější domácnosti

V nové etapě program více zacílí pouze na nejzranitelnější domácnosti. Podle ministerstva se situace stabilizovala a proto chce podporu opět nasměrovat k nejpotřebnějším. „Proto zavádíme pro žadatele z řad seniorů se starobním důchodem kritérium jedné nemovitosti na bydlení. Podpoříme je v případě, že vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení. Nebudou moci vlastnit žádnou jinou nemovitost ani podíl, a to včetně bytu v osobním vlastnictví nebo družstevního bytu,“ uvedl ředitel SFŽP Valdman.

Jak dodal, podmínka se nevztahuje na příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na děti ani příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ti nebudou muset nic dokládat.

Naopak v případě programu Oprav dům po babičce dojde od června ke zmírnění podmínky vlastnit pouze jednu nemovitost k bydlení. Nově může domácnost kromě nemovitosti, na kterou žádá o příspěvek, vlastnit také jednu další stavbu určenou k bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě či družstevního bytu. Podle ministra Hladíka však podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let v zrekonstruované nemovitost od doložení realizace zůstává.