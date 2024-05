VIDEO: Technici odpálili zbytky mostu v Baltimoru, loď přesunou do přístavu

Nejprve se ozvala hlasitá detonace desítek koordinovaných explozí, které rozmetaly příhradovou ocelovou konstrukci mostu Francise Scotta Baye vyčnívající z vody. Kusy mostu se pak rozlétly všude kolem trupu lodi, která stále spočívá na místě, kde po kolizi s mostem Francise Scotta Keye zůstala. Scénu poté zahalil hustý černý dým.

Specialisté již několik dní předtím vyřezávali otvory v ocelových nosnících počmáraných čísly nastříkanými sprejem. Právě do nich vložili výbušniny. Podle úřadů byl právě tento způsob nejrychlejší a nejbezpečnější cestou, jak obrovský kus mostu rozebrat a jeho zbytky oddělit od lodi. Zprávu přinesl list The Washington Post.

„Je to úspěch,“ říká mluvčí baltimorského okrsku inženýrských sborů americké armády Kurt Rauschenberg. Týmy podle něj nyní provedou vyhodnocení toho, jak a kam ocelové trosky spadly a pomocí sonaru zmapují dno řeky. Zkontrolují také, zda některé nálože nevybuchly.

Kontradmirál pobřežní stráže Shannon N. Gilreath byl jedním z velitelů dohlížejících na zásah u mostu. V pondělí uvedl, že posádka lodi Dali zůstala na palubě i během výbuchů pro případ požáru nebo jiné mimořádné události. „Byli v podpalubí na zadní části lodi, od řízených detonací je oddělovaly kontejnery na lodi,“ uvedl Gilreath.

Cesta Dalí do přístavu

Úřady dále uvedly, že se nyní připravují na brzký transport lodi Dali do baltimorského přístavu. Gilreath v pondělí uvedl, že loď přesunou asi za dva dny.

„Bezpečnostní experti budou nyní muset určit, jestli už nic nepřekáží bezpečnému přemístění plavidla do přístavu,“ řekl Darrell Wilson, mluvčí společnosti Synergy Marine, která loď provozuje. Vlečné lodě pak podle Wilsona navedou poškozené plavidlo do přístavu. „V dohledné době zůstane posádka nadále na palubě,“ řekl.

Převážené kontejnery zůstanou rovněž na lodi i po jejím zakotvení. „Opravy však počkají, dokud vyšetřovatelé tyto práce nepovolí,“ řekl Wilson. Dodal, že logistika oprav bude vyřešena po schválení pobřežní stráží a dalšími subjekty.

Zničení mostu nadále vyšetřuje Národní úřad pro bezpečnost dopravy NTSB, pobřežní stráž i FBI. Marylandský guvernér Wes Moore v pondělí uvedl, že jeho administrativa je v úzkém kontaktu s FBI a dalšími federálními vyšetřovateli, stejně jako s generálním prokurátorem státu Maryland. „Víme, že ti, kteří jsou za tuto tragédii zodpovědní, k odpovědnosti budou pohnáni,“ řekl Moore.

Senátor Ben Cardin v pondělí informoval, že podrobné vyšetřování NTSB by mělo nejen podrobně popsat, co se na lodi Dali pokazilo předtím, než vybočila z kurzu, ale také objasnit bezpečnostní prvky určené k ochraně mostů. „Očekáváme, že z vyšetřování vzejdou nové normy použité k modernizaci současných mostů,“ řekl Cardin.

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, jejíž rodina má hluboké vazby právě k Baltimoru, v pondělí oznámila, že důraz vyšetřovatelů na odhalení příčin nehody je zcela zásadní. „Bariéry určené k ochraně mostních pilířů jsou sice důležité, ale pokud jsou lodě lépe připravené a jejich posádky vědí, co dělat, když plavidlo ztratí výkon, je to preventivní opatření i pro mosty,“ uzavřela podle listu The Washington Post.