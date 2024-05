Ryba jménem Wanda. Startup vytvořil hybridní maso tuňáka, rozdíl pozná málokdo

V rámci boje proti nadměrnému rybolovu, kvůli hrozbě vyhynutí, znečištění oceánů i rostoucím cenám již tak drahého produktu vytvořila společnost Wanda Fish kultivované hybridní maso. Tučný podbřišek tuňáka obecného známý pod označením toro sašimi má specifickou máslovou jemnou chuť.

Hybridní produkt je z části vyrobený z buněk kultivovaného tuňáka obecného vyvinutých pomocí 3D matrice na rostlinné bázi. Klade si za cíl získat stejné senzorické a nutriční vlastnosti, jako má jeho skutečný protějšek z volné přírody. Ten však může stát až 100 dolarů za 1 kg porci.

#AlternativeProtein #Cultivatedmeat Startup cultivates prized bluefin tuna cuts from cells: Wanda Fish has developed a method of producing bluefin tuna without the need for fishing.



The post Startup cultivates prized bluefin tuna cuts from cells… https://t.co/Rh51uehKDe pic.twitter.com/pZQWWBWjgC