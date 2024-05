Lázně Teplice. Blahodárné zjevení 50 minut od Prahy

Termální prameny začali v Teplicích k léčbě nemocných využívat již ve 12. století, nejdříve v celé střední Evropě. Sjížděly se sem významné osobnosti z celého starého kontinentu a sám zakladatel novodobého lékařství Paracelsus je zařadil mezi deset nejvýznamnějších lázní světa. Řeč je o severočeských Teplicích, městu pod Krušnými horami, v jehož centru se skrývá pravý poklad.

Na návštěvníky čekají v Lázních Teplice bazény s léčivou termální vodou, ozdravné procedury a také bohatý kulturní program. Na své si tu tak přijde skutečně každý – od klientů, kteří se sem přijeli zotavit po operaci či úrazu, až po ty, kteří si chtějí jednoduše „dobít baterky“ a užít si prodloužený víkend v lázních. „V minulosti to tu mělo punc průmyslového severu. Mnozí jsou teď po příjezdu překvapeni tím, jak to tady vypadá – že lesk, který měly Teplice v minulosti, se sem navrací a že se tady dá leccos vidět,“ říká s úsměvem obchodní ředitelka Lázní Teplice Yveta Slišková.

Říká se, že pro kondici se jezdí do Teplic. Je možné být fit, i když se věk už neúprosně hlásí o slovo?

To je dobrá otázka. Myslím, že dožít se v kondici vysokého věku je přáním každého. Možné to podle mě je, ale není to jen tak – člověk musí začít včas a nemyslet si, že jen tím, že si dojde na pasivní proceduru nebo do wellness centra, se všechno stane samo. Vlastní aktivita, pohyb a snaha udělat něco pro zdraví a kondici jsou nutné.

Kdo vyhledává Lázně Teplice? Co sem hosty přivádí nejčastěji?



Yveta Slišková, obchodní ředitelka Lázní Teplice

Teplice mají velikou výhodu, a to jsou jejich léčivé prameny, které už v dávné minulosti prokázaly své účinky. Ne nadarmo letos slavíme 870. lázeňskou sezonu. Tato voda pomohla už statisícům lidí, kteří se po operacích nebo úrazech zase postavili na nohy a mohli fungovat. Ti, kteří mají tu smůlu, že je trápí nějaké chronické onemocnění, pak mají šanci, že budou mít půl roku klid a nebudou muset brát žádné léky. Poté, když se problémy zase začnou hlásit, vědí, že mají Teplice opět vyhledat.

Návštěvníky teplických lázní bychom pak mohli rozdělit do dvou skupin. V jedné jsou ti, kteří už nutně potřebují léčbu, protože mají nějaký problém. Ve druhé jsou ti, kteří si chtějí kondici udržet, vyčistit si hlavu, dobít baterky a udělat si třeba příjemný prodloužený víkend.

Už jste prozradila, že historie zdejšího lázeňství je velmi dlouhá. Jistě sem za tu dobu zavítalo i mnoho VIP hostů. Prozradíte, jací významní návštěvníci zde pobývali?

Jedním z významných hostů byl skladatel Ludwig van Beethoven, po němž jsou pojmenované i zdejší ikonické lázně. Byli to také císaři, králové, politici, vědci, umělci… V lázeňské uličce máme celou galerii těchto osobností. V Lázních Beethoven jsme pak udělali i vizualizaci slavných hostů.

Lázeňský dům Beethoven je největším a neznámějším lázeňským domem v Teplicích

Už v minulosti se sem tedy sjížděli hosté z celého světa. Jaká je situace teď, přijíždějí sem návštěvníci ze zahraničí i v dnešní době? A co naopak lidé z nejbližšího okolí, vyhledávají Lázně Teplice také?

Teplice byly vždy místem internacionálním, v minulosti se zde tvořily dějiny. Kdo v 17., 18. a 19. století nedorazil na dva tři týdny do Teplic, společensky nic neznamenal. Je to tedy místo tradičního setkávání, a to i zahraničních hostů. Musím však říct, že před covidem jsme měli poměry tuzemských a zahraničních návštěvníků v jiných číslech – měli jsme 60 procent tuzemských a 40 procent zahraničních klientů. To se však změnilo, a to nejen kvůli covidu, ale i kvůli různým válečným konfliktům. Zahraniční klientely tak teď máme zhruba 15 procent. A změny nastaly i jinde. Dříve jsme měli spíše klienty na léčení po operacích a úrazech; samoplátecká klientela si neuměla představit, že by Teplice byly místem pro relaxaci a dovolenou. V minulosti to tu mělo punc průmyslového severu. Mnozí jsou teď po příjezdu překvapeni tím, jak to tady vypadá – že lesk, který měly Teplice v minulosti, se sem navrací a že se tady dá leccos vidět. Lidé začali přijíždět i díky tomu, že po covidu lázně nabízely zvýhodněné pobyty. Začali cestovat po lázních a poznali fenomén lázeňství víc, než tomu bylo v minulosti. Přijeli se k nám podívat i klienti z větší dálky, třeba z jižních Čech či z Moravy, a zjistili, že to tu má něco do sebe. Covid a válečné konflikty tedy sice znamenaly ztrátu některých zahraničních klientů, nicméně česká klientela to vidí jako příležitost a jezdí. Co se týče lidí z okolí, využívají hlavně Thermalia.

Právě Thermalium je jedno z nejvyhledávanějších slov ve spojení s Teplicemi. Podle získaných ocenění a ohlasů se zdá, že teplické lázně vytvořily nový fenomén. O co jde?

Jedná se o komplex termálních bazénů a saun, který byl otevřen v roce 2018. Je to jedna z našich ikon, protože v tomto chrámu termální vody se dá najít skutečná relaxace. Unikátní je hned v několika směrech – jednak vodou, jednak zpracováním. V provozu je přes pět let a stále vypadá neotřele, nově a krásně. Myslím, že na lidi působí i propojení s historií. Hodně pracujeme s kamenem. Termální voda je totiž vlastně déšť, který spadl na Krušné hory před 18 tisíci lety, „propasíroval“ se horninami a nabral léčivou sílu z minerálů, takže to tu určitým způsobem prezentujeme. Má to krásný, moderní design, který zároveň dobře zapadá do historické budovy a propojuje současnost s minulostí.

Thermalium. Bazény jsou naplněny ničím neředěným termálním pramenem Pravřídlo

Thermalium se nachází v Lázních Beethoven, které nedávno prošly nákladnou rekonstrukcí. Na co se tedy mohou hosté těšit?

Lázně Beethoven získaly při rekonstrukci charakter skutečně krásného místa. Vytvořili jsme bezbariérovou recepci, moderní a vzdušnou. Prvky, které tam člověk vidí, nesou určitou symboliku – na koberci jsou třeba lví hlavy. Lvice je symbolem Teplic a čerpání zdejších pramenů. V roce 1583 nechali Clary-Aldringenové vytvořit chrliče, z nichž se zdejší termální voda čepovala do van. Nechali je zhotovit v Drážďanech a chtěli, aby měly důstojnou podobu. Rozhodli se proto pro lva, krále zvířat. V Drážďanech však v té době nevěděli, jak lvi vypadají, a vytvořili proto takového „improvizovaného“ lva. Ten se stal symbolem pro teplické lázně a je jím dodnes. Lvice se objevuje na kobercích, v Thermaliu i jinde.

Pozornost v Beethovenu upoutá i Křišťálová symfonie, dekorativní prvek odkazující na hudbu a zdejší léčivou vodu. Křišťálové kapky inspirované notami se linou kolem centrálního schodiště a dělá to skvělý dojem. Vytvořili jsme také Respirium – klidovou, edukační, prezentační a relaxační zónu. Tam zmiňujeme i historii – legendu o objevení pramene, královnu Juditu jako zakladatelku tradice, Beethovena…

Při rekonstrukci domu jsme také šli naproti potřebám klientů, kteří chtějí být v kontaktu s rodinami, a máme na všech pokojích wifi. V historické budově jsou silné zdi a nebylo to jen tak. V průběhu prací se všude natáhly optické kabely, zavedly se také hotelové televize. Je to komfort, který pocítili klienti přímo na místě. Když jste tu na měsíc, hodí se to – někdo tu chce třeba i trochu pracovat a wifi na pokoji je pro něj pohodlnější.

Jak vypadá den hosta teplických lázní?

Programy léčebného charakteru jsou různých úrovní, den dvou různých hostů tak může vypadat úplně jinak. Někdo potřebuje třeba jen trochu podpořit kondici a má zájem každý den využívat léčebné síly pramenů, takže má lehčí program. Ten obsahuje dvě procedury denně, polopenzi a klidovější režim. Někdo zase potřebuje porci procedur větší, aby řešil zdravotní problém. Pro ty jsou to čtyři procedury denně a k tomu plná penze. Léčebný den pro ty, kteří přijedou třeba s francouzskými holemi, je tak nabitý procedurami. Ten, kdo si přijede pročistit hlavu a zlepšit si kondici, může ve volných chvílích samozřejmě vyběhnout do Krušných hor, zajít si na promenádní koncert či do divadla. Je tady bohatý kulturní program. Den se dá vyplnit jak pro ty aktivní, kteří se mohou plně věnovat fyzickým aktivitám, tak pro ty, kteří mají nějaký zdravotní problém – mohou projít lázeňským domem a vychutnat si tam například koncert.

Jedno z míst k lázeňským procházkám je i teplický zámek

Jaké procedury tu tedy na hosty čekají? Na čem je postavena zdejší lázeňská péče?

Při vstupní prohlídce lékař určí, co je pro klienta a zlepšení jeho zdravotního stavu vhodné. Lázeňský host poté většinou absolvuje komplexní sérii procedur, které zahrnují vodoléčbu, někdy pohyb, někdy masáž, někdy zase cvičení a různé terapie – magnetoterapie a elektroterapie v různých variantách, lasery, oxygenoterapie a další. Komplexita služeb je velice důležitá a troufám si říci, že je u nás velmi dobrá.

Je složité se dnes dostat do lázní na pojišťovnu?

Bylo to složité vždy. Teď ale bojujeme s tím, že návrh na lázeňskou léčbu může vypsat jak praktický lékař, tak ambulantní specialista. Dochází k tomu, že po operaci přichází pacient a chce „napsat“ lázně. Praktik řekne, že to může napsat ambulantní specialista. Ten zase řekne, že na to nemá čas a že to má napsat praktický lékař. Pak se může stát, že uběhne doba, která je nutná pro to, aby pobyt nastal. Aby totiž měla lázeňská léčba účinky, musí začít do tří měsíců po operaci nebo po úrazu, aby nedošlo k tomu, že všechno zatuhne – pak už by se to rozhýbávalo těžko. Pacient ale nemůže přijet k nám do lázní ani hned po zákroku, protože léčíme pomocí pramenů, a pokud není jizva po operaci zacelená, není možné termální vodu používat. Čas je tedy omezený a vždy jsou to trochu nervy, aby to pacient stihl. Pokud pacient narazí na problém, musí kontaktovat přímo pojišťovnu a ta to vyřeší.