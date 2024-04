Trvalo to měsíc. Baltimore otevřel kanál pro lodě uvězněné po zřícení mostu

Balsa 94 je jednou z pěti uvázlých lodí, které mají proplout novým dočasným kanálem, který zůstane otevřený do pondělí nebo úterý. Poté bude opět uzavřen zhruba do 10. května, zatímco posádky budou pracovat na odstranění ocelové konstrukce z kontejnerové lodi Dali, která do mostu narazila. Posléze bude plavidlo přemístěno do přístavu.

Dočasně zpřístupněným plavebním kanálem o hloubce zhruba 10,5 metru propluje pět ze sedmi uvázlých lodí. Do přístavu, kterým prochází nejvíce aut a zemědělské techniky v zemi, se dostanou další lodě. Hlavní plavební kanál s hloubkou 15 metrů se má po odstranění lodi Dali znovu otevřít příští měsíc. Tím se obnoví normální námořní doprava na místě.

Vyšetřování zatím neurčilo přesnou příčinu nárazu lodě do pilíře, americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) se však zaměřil na problémy s elektřinou na Dali. Vlastní vyšetřování spustil také Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který podle neoficiálních informací prověřuje, zda posádka o problémech nevěděla před vyplutím.