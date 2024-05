Snažím se stárnout bez úprav, říká bývalá Miss Michaela Salačová

Nacházíme se v Brně na Planetě zábavy, kde jste se synem. Druhý syn je dle vašich slov už příliš velký na to, aby si hrál. Je to úleva, nebo vás mrzí, že děti tak rychle rostou?

Svým způsobem to úleva samozřejmě je, protože odpadá taková ta velká starost, kdy člověk s nimi musí být nepřetržitě doma a nemůže je nechat úplně samotné, ale na druhou stranu, už třeba za rok, za dva sem nebude chtít jít už ani ten menší.

Kolikačlenná rodina vlastně jste?

Mám manžela, mám dva syny, čtrnáct a jedenáct let, Olivera a Damiena a mám aktuálně čtyři psy. Měla jsem ještě nedávno pět, ale ten nejstarší mi umřel. Mám velké peruánské naháče, jmenujou se Jeníček a Mařenka, Toník a Růženka.

Jste ráda, že jste celý život neobětovala kariéře modelky, ale věnovala se i dětem?

Nad tím jsem nikdy jako neuvažovala, že bych se zříkala dětí. Modeling jsem dělala dlouho, dělala jsem ho ale spíš jako koníček. Vedle toho jsem studovala, pracovala jsem na jedné hudební televizi, dělala jsem DJku spoustu let. Já jsem modeling nikdy nebrala tak, že bych mu obětovala cokoliv.

Jak vzpomínáte na ten svůj rok 2000?

Vzpomínám na něj jenom v dobrém. Pro mě to byl takový zásadní milník v životě, který ovlivnil asi vše, co se pak událo. Vítězství v té soutěži na tom mělo markantní podíl.

V čem se podle vás změnila doba, ve které žijeme, a v čem jste stejná jako v roce 2000?

Samozřejmě člověk stárne, takže na spoustu věcí získá úplně jiný pohled, úplně jinak vnímá některé věci, některé situace. Jsem taková opatrnější, než jsem byla. Fakt jsem byla taková střela ve svých dvaceti a podobně. Ale v čem jsem zůstala stejná? Myslím, že v jádru osobnosti jsem pořád ten stejný člověk. Rozhodně si myslím, že jsem pořád veselá, radostná, mám hrozně ráda lidi, společnost a tak.

Damiene, kdy ti maminka vůbec promítla tu svoji Miss na DVD nebo ještě VHSce?

Damien: To si nepamatuju vůbec, nějak když mi bylo šest nebo sedm, já nevím.

A jaká je tvoje reakce na to, že vyhrála ještě tu Miss v dobách, kdy to něco znamenalo?

Damien: No, že je to dobrej úspěch.

Radíš třeba mamince s outfity? Přece jenom už jsi úplně jiná generace, a tak máš jiný pohled na věc?

Damien: Já ji občas fotím, takže když třeba tam něco nevypadá dobře, tak jí i třeba radím.

Michaela: Ano, přesně. To hezky řekl. On je každý ten můj syn úplně jiný a tenhle se mnou rád chodí na všechny akce a je takový můj věrný společník a právě často mě někde i vyfotí, tak mi vždycky říká: ‚Mami, stoupni si tak a tak. To nevypadá hezky.‘ A už má na to oko.

Co děláte pro to, abyste si v tom shonu pracovním i rodinném uchovala svoje půvaby?

Nechci říkat, že úplně nic moc extra velkýho, ale já si myslím, že velkou roli hraje genetika a zdravá strava. Celkově vedu poměrně aktivní život, i když nechodím nikam moc cvičit nebo do fitka, to vůbec. Ale denně chodíme třeba s těmi pejsky, hodně jezdíme na kole a snažím se k tomu životu přistupovat tak, abych dokázala stárnout bez jakýchkoliv potřebných úprav.

Takže žádné plastiky?

Zatím jsem je nevyužila. Mám na to svůj názor a snažím se k tomu věku přistupovat tak, že to jde, vypadat relativně ještě dobře. Hlavně to je o vnímání sama sebe, o tom pocitu.

Dopřejete si jako rodilá Moravačka denně sklenku vína?

Já se musím přiznat, že jsem víno v podstatě přestala skoro pít. Jsem teď takový víc pivař. Ale víno mám ráda, měla jsem vždycky ráda víno. Narodila jsem se na jižní Moravě, takže k tomu vínu jsem vždycky měla blíž. Třeba tvrdý alkohol nepiju vůbec, ani jsem nikdy nepila, ale dobré víno si myslím, že by mělo do života nějak patřit. Samozřejmě v rozumné míře.

Kdyby přišli vaši kluci, že chtějí dělat módu, modeling, co byste jim řekla?

Já je samozřejmě jako ve všech jejich rozhodnutích podporuji, protože třeba tady mladší syn začal loni hrát šachy a je na to nesmírně talentovaný, ale teď dělá bojový sport, tak mu i v tom fandím. S přáním být modelem, tak s tím nepřišel teda ani jeden. Ale kdyby chtěli, tak samozřejmě mají mou podporu, to je jasné.