V Baltimoru začíná největší jeřáb odklízet trosky zříceného mostu

Jeřáb, který dokáže zvednout až tisíc tun, dorazil do Baltimoru ve čtvrtek pozdě večer. Podle mluvčí pobřežní stráže Carmen Carverové začne vytahovat trosky zříceného mostu z vody pravděpodobně v sobotu ráno. V pátek ještě posádky prozkoumávaly škody.

Mluvčí pobřežní stráže dále uvedla, že na pomoc s odklízením by měl brzy dorazit i druhý jeřáb.

Státní a federální úřady se nyní soustředí na vyčištění rušného přístavu a obnovu mostu poté, co mohutná kontejnerová loď Dali v úterý ráno narazila do podpěrného sloupu, konstrukci převrátila a zanechala po sobě šest mrtvých dělníků.

Potápěči zatím nalezli dvě těla pohřešovaných, kteří v době nárazu most opravovali. Další čtyři dělníci jsou nezvěstní, ale předpokládá se, že jsou uvězněni pod hladinou. Všichni byli přistěhovalci z Mexika a Střední Ameriky.

Na tiskové konferenci guvernér státu Maryland Wes Moore zdůraznil, že nalezení zbývajících těl je nejvyšší prioritou. Posádky také musí podle něj posoudit, jak odstranit uvízlé plavidlo naložené tisíci kontejnery a uvězněné mezi troskami mostu.

„Dalí je téměř stejně dlouhá jako Eiffelova věž a na jejím vrcholu je most. Mluvíme o 3 000 nebo 4 000 tunách oceli, která leží na vrcholu té lodi, takže máme co dělat,“ řekl Moore na čtvrteční tiskové konferenci.

Během několika hodin po Moorově žádosti o nouzové finanční prostředky vláda USA ve čtvrtek přidělila Marylandu 60 milionů dolarů na odklízení trosek a zahájení obnovy mostu. To dokazuje, jak je tato infrastruktura kritická pro lodní dopravu a dopravní průmysl na východním pobřeží.

Tragédie také pozastavila práci pro zhruba 15 tisíc lidí, jejichž práce se točí kolem každodenního provozu přístavu. Marylandští zákonodárci proto chtějí přijmout nouzový zákon, který by postiženým zajistil náhradu příjmů, uvedl tento týden předseda státního senátu.

Nahrazení 47 let starého mostu bude pravděpodobně trvat několik let. Samotný přístav by však mohl být znovu otevřen do několika týdnů, pokud se podaří rychle odklidit trosky mostu, uvádí zpráva agentury Moody’s.

„Dokud bude přístav uzavřen, bude odklon dovozu automobilů a dalšího nákladu do jiných přístavů na východním pobřeží snižovat výhodu Baltimoru jako přístavu nejblíže Středozápadu, a to na úkor provozovatelů terminálů,“ uvádí se ve zprávě.