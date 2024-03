Dražší než Costa Concordia. Pojistné škody za Baltimore jdou do miliard dolarů

Jelikož není jasné, kdy bude baltimorský přístav znovu otevřen, pojišťovny a analytici nyní vyhodnocují pravděpodobné náklady v pojištění majetku, nákladu, námořní dopravy, odpovědnosti či obchodních úvěrů. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

„V závislosti na délce zablokování a povaze přerušení provozu přístavu by mohly pojistné ztráty činit dvě až čtyři miliardy dolarů,“ uvedl Marcos Alvarez, výkonný ředitel pro globální pojistné ratingy ve společnosti Morningstar DBRS. To by podle něj překonalo rekordní pojištěné ztráty z katastrofy luxusní výletní lodi Costa Concordia v roce 2012.

Mathilde Jakobsenová, vrchní ředitelka pro analytiku v pojišťovací ratingové agentuře AM Best, rovněž uvedla, že pojistné plnění bude pravděpodobně dosahovat miliard dolarů. A analytici společnosti Barclays oslovení agenturou Bloomberg odhadli výši pojistných nároků na tři miliardy dolarů.

Událost zvýší sazby

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu lodi poskytují sdružení rejdařů známá jako P&I kluby. Tato mezinárodní uskupení pojišťují přibližně 90 procent světové námořní tonáže a jejich členové se vzájemně dělí o pojistné události přesahující deset milionů dolarů

„Ačkoli se očekává, že celková škoda bude vysoká, je nepravděpodobné, že by byla pro jednotlivé zajistitele významná, protože bude rozložena mezi mnoho zajistitelů,“ dodala analytička ratingové agentury Moody’s Brandan Holmesová Podle Marcose Alvareze však baltimorská katastrofa pravděpodobně vyvolá celosvětový tlak na zvýšení sazeb námořního pojištění.

Počáteční odhady nákladů na obnovu mostu, které pravděpodobně zaplatí federální vláda, činí 600 milionů dolarů (13,5 miliardy Kč), uvedla analytická společnost IMPLAN. Podle ní by uzavření přístavu na pouhý jeden měsíc mohlo pro stát Maryland znamenat celkovou ztrátu 28 milionů dolarů (633 milionů Kč).

Tisíce lidí bez práce

„Narušení ekonomiky a tíha, kterou pocítí podniky a jednotlivci v Marylandu a v ekonomické oblasti Baltimoru, bude rozsáhlá a pravděpodobně potrvá roky, než se postiženým vyplatí všechny kompenzace,“ uvedl Julien Horn, partner pro přístavy & terminály a logistiku u pojišťovacího makléře McGill and Partners.

Ohromení baltimorského přístavu zatím dopadá citelně i na zaměstnance tamních doků. Podle odborářů, kteří je zastupují, zatím neexistuje žádný plán, jak jim pomoci.

„Celkem 2 400 lidí bude brzy bez práce. Zajistit pro ně peníze a nakrmit je i jejich rodiny, je teď moje hlavní starost,“ řekl agentuře Bloomberg odborový předák Scott Cowan z organizace ILA, která dělníky reprezentuje. Podle něj je většina z nich najímána a odměňována na hodinové bázi bez jakékoli garance mezd v situaci, kdy se přístav uzavře.