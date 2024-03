Pád mostu v Baltimoru a uzavření přístavu dopadne na automobilky

Most zajišťoval přístup do baltimorského přístavu a jeho zřícení představuje problém pro odbavování dovozu a vývozu, což by podle oborníků mohlo způsobit přesun dopravy do jiných přístavů na východním a západním pobřeží. Tento přesun by ale mohl znamenat zpoždění dodávek výrobků.

Kolaps mostu přišel v době, kdy globální lodní dopravu v posledních týdnech narušily vojenský konflikt v Suezském průplavu a nízká hladina vody v Panamském průplavu.

V baltimorském přístavu je podle agentury Reuters v současnosti uvězněno nejméně 40 lodí. Dalších zhruba třicet tam mělo v plánu v dohledné době připlout. Ty budou muset zřejmě zamířit do jiných přístavů na východním pobřeží, uvedl profesor a odborník na dodavatelské řetězce z Pensylvánské státní univerzity Kevin Linderman.

Není však jisté, zda ostatní přístavy zvládnou odbavit zboží určené pro Baltimore, a je tak podle něj možné, že přepravci nebudou schopni efektivně zásobovat americké trhy. U přístavů na západním pobřeží také není jasné, zda budou schopné odbavovat kontejnery, ve kterých se přepravují automobily a zemědělské a stavební stroje, dodala agentura Bloomberg.

General Motors, Toyota i Volkswagen

Přístav Baltimore využívá k přepravě vozů a dodávek autodílů řada velkých výrobců automobilů, včetně General Motors, Toyoty a Volkswagenu. Po uzavření přístavu budou muset najít jiné přístavy. Narušení kamionové dopravy by pak mohlo způsobit problémy i těm výrobcům automobilů, kteří přístav přímo nevyužívají. Finanční ředitel automobilky Ford John Lawler v rozhovoru pro televizi Bloomberg řekl, že Ford přesměrovává dodávky autodílů do jiných přístavů na východním pobřeží a tato situace „trochu prodlouží dodavatelský řetězec“.

Baltimorský přístav loni odbavil rekordních 847 158 osobních a lehkých nákladních vozů, což je více, než jakýkoliv jiný přístav v USA, uvedl úřad guvernéra státu Maryland. Celkově přístav odbavil 52,3 milionu tun zahraničního nákladu v hodnotě 80 miliard USD (1,9 bilionu Kč), což z něj činí devátý nejrušnější přístav v zemi. Odbavil také 1,3 milionu tun zemědělských a stavebních strojů, což je nejvíce ze všech přístavů v USA. Přístav má 15 330 zaměstnanců a v souvisejících službách díky němu vzniklo dalších 139 180 pracovních míst.

Několik velkých firem má v průmyslovém parku blízko mostu a přístavu distribuční sklady. Jsou mezi nimi Amazon, FedEx, Under Armour, Home Depot a BMW. I tak se ale někteří analytici domnívají, že zřícení mostu bude mít na pohyb zboží po východním pobřeží jen minimální dopad. Podle společnosti S&P Global má baltimorský přístav na celkovém objemu obchodu na východním pobřeží podíl čtyři procenta, zatímco přístav v New Yorku 38 procent.

„Američtí spotřebitelé pocítí největší dopad u dovozu motorových vozidel,“ řekl profesor obchodu na Michiganská státní univerzitě Jason Miller. Pokud bude prodej motorových vozidel silný, mohou se snížit zásoby prodejců, kteří dovážené vozy prodávají, dokud se nenajde alternativní možnost. To by případně mohlo zvýšit ceny některých modelů a značek.