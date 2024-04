Amerika přestává chodit do školy. Ale jak bude ekonomicky konkurovat Číně?

Do tříd je nevrátí ani možnost chodit do školy v pyžamech, jak to zkusili v Michiganu. Čísla nijak nezlepšil ani jiný vynález některých okrsků napříč USA, jež přemlouvají rodiče, že by měli ráno poslat děti do školy.

Vypadá to jako legrace, ale není, hovoří se přímo o explozi záškoláctví, z čehož plyne, že žáci vycházejí ze školy nepolíbení základními znalostmi. A z toho zase plynou následky pro ekonomiku země.