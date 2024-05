Umělá inteligence šetří čas, zdroje i peníze. I v energetice, říkají odborníci

Počet dat, es kterými se pracuje a které mají vliv na energetický management, dramaticky roste. Mění se v čase a jediný způsob, jak se s tím množstvím popasovat, je umělá inteligence (AI). Není v silách člověka ten objem zvládnout. V případě, že bude AI využívaná správně, má energetický sektor šanci stát se efektivnějším, udržitelnějším a i bezpečnějším, shodují se odborníci.

Ve firmě Delta Green používají umělou inteligenci zejména pro predikce. „Ať už jde o míru slunečního svitu, a tedy i odhad výroby elektřiny z fotovoltaik na rodinných domech, ceny elektřiny, tak částečně i pro komunikaci se zákazníky,“ říká Jan Hicl, spolumajitel a CPO startupu. Ambicí Delta Green bylo od začátku ozelenit českou energetiku a umožnit domácnostem platit za elektřinu méně.

Od manuálního řezení k automatu

„Náš Proteus, automatické chytré řízení spotřeby a výroby domácnosti, je postavený na souboru lineárních rovnic,“ popisuje Hicl produkt, který má symbolizovat flexibilitu. „Díky predikci až 48 hodin dopředu vás Proteus, Poseidonův syn, vždy bezpečně převeze přes vlny spotových cen. Přesně ví, jak s elektřinou naložit. Počítá s amortizací baterie, ale taky s návyky domácnosti nebo s predikcí slunečního záření,“ tvrdí Delta Green.

Podle Hicla pomáhá umělá inteligence v energetice již dnes. „Míra slunečního svitu ovlivňuje výrobu a spotřebu elektřiny. Pomocí těchto dat pak dokážeme predikovat zatížení sítě a plánovat i flexibilní spotřebu elektřiny,“ uvádí.

Energetická krize vytvořila na trhu obrovskou poptávku po efektivním řízení spotřeby veškerých energií. Česká firma Flowbox toho využila, předběhla trh a již několik let vyvíjí technologie, které mohou přinést úspory výrobním závodům, konkrétně sklárnám a hutím, ale i obchodním centrům, státním budovám nebo školám. Flowbox má za sebou již přes 300 realizací. Instaluje software EMOS (Energy Management and Optimization System), pokročilý nástroj pro autonomní řízení energií a komodit s přesahem do řízení uhlíkové stopy (ESG).

Flowbox dokázala integrovat umělou inteligenci a chytré algoritmy, které kombinují historická data, aktuálně měřené hodnoty a predikce. Výsledná optimalizace a dosažené úspory se netýkají pouze plateb, ale i množství produkovaného CO 2 .

Investice se vrátí do dvou let

„Je to podobné jako přechod od klasických automobilů s manuálním řazením k automatům, elektromobilům a samořiditelným automobilům. Už dnes mnoho energetických toků v organizacích řídíme a ovládáme sami, bez zásahu lidské ruky,“ vysvětluje Jan Denemark, obchodní ředitel firmy.

„Minimalizujeme plýtvání energiemi, například tím, že zhasínáme světla, když výrobní linka neběží, nebo větráme v noci, abychom nemuseli chladit přes den. Ukazujeme, jak změnit výrobní postupy, aby výroba probíhala, když je nízká cena energií. Vypínáme topení, když jsou otevřená okna, a dynamicky tlumíme světla dle osvitu. Automaticky řídíme čtvrthodinové maximum, aby organizace neplatila pokuty a zbytečně velký paušál za rezervaci,“ vyjmenovává příklady, kdy Flowbox prostřednictvím AI optimalizuje výrobu, distribuci a spotřebu energie.

„V jednom závodě jsme díky našemu softwaru odhalili neekonomické vypínání pecí v případě jedné směny a ukázalo se, že podnik díky tomu ušetří ročně pět milionů korun,“ dodává Denemark.

Sítě vybavené umělou inteligencí však mohou také detekovat poruchy nebo výpadky zařízení. Algoritmy dokážou identifikovat přesné místo problému a přesměrovat napájení, aby se minimalizovalo přerušení služby, zkrátily se prostoje a zlepšila spolehlivost sítě.

„Ano, také upozorňujeme nebo varujeme například na prasklé potrubí nebo unikající plyn,“ potvrzuje zástupce společnosti Flowbox.

Podle Denemarka počet firem využívajících moderní technologie roste. Prvním důvodem je návratnost investice, která se díky úsporám na nákladech za energie pohybuje od šesti měsíců do dvou let. Také ceny senzorů, měřáků a technologií schopných digitální komunikace klesají a stávají se dostupnějšími.

„A nakonec, pokud nechcete ztratit konkurenční výhodu například v uhlíkové stopě na vyrobený produkt nebo v nákladech na výrobu, musíte do inteligentního energetického managementu investovat co nejdříve,“ argumentuje Denemark. Jak dodává, pro ostatní je tedy jediná rozumná cesta – začít svou energetiku také digitalizovat.

Ani umělá inteligence není všemocná

Díky zapojení umělé inteligence ušetřil loni i Temelín, největší výrobce elektřiny v Česku. Jaderná elektrárna loni vyrobila celkem 16,1 terawatthodiny elektřiny a na své spotřebě pomocí AI ušetřila 5 400 megawatthodin elektřiny. Podle zástupců ČEZ Temelín například využívá moderní matematickou metodu na zpracování velkých dat s výstižným jménem Big Data.

Snížit spotřebu se povedlo díky optimálnímu nastavení největších cirkulačních čerpadel, která zajišťují oběh vody chladicími věžemi a skrze kondenzátory ve strojovně. ČEZ používá AI v tomto případě od roku 2021. Od loňského roku se tato metoda využívá naplno pro oba bloky.

Jak potvrzuje Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ, v případě údržby a bezpečného provozu jaderných elektráren se čím dál častěji využívají i roboty a drony.

„Šetří čas, umožní zkontrolovat větší nebo těžko přístupná místa a zvyšují bezpečnost pracovníků. Před nasazením dronu prováděli pracovníci tyto vizuální kontroly pomocí dalekohledu, případně přistavili plošinu pro detailnější zmapovaní. Dron se však může přiblížit na vzdálenost několika centimetrů a kamera s vysokým rozlišením místo dokonale zaostří,“ vysvětluje. Jak dodává, od loňského roku mapuje stav betonových částí uvnitř chladicích věží obou jaderných elektráren speciální dron vybavený kamerou s vysokým rozlišením, infrakamerou a laserovým skenerem.

Zavádění umělé inteligence v energetickém sektoru však není automatické. S implementací systémů AI a jejich integrací do stávající infrastruktury jsou spojeny značné počáteční náklady. Právě ony mohou být překážkou pro firmy s omezeným rozpočtem.

Hicl z Delta Green dodává, že AI sama o sobě nedokáže odstranit problémy, ale může pomoct s jejich řešením. „Je to hlavně nástroj, podobně jako programovací jazyky,“ dodává.

I Denemark z firmy Flowbox upozorňuje, že byť je umělá inteligence důležitým prvkem, není všemocná. Energetika zahrnuje mnoho dalších aspektů, kam AI nezasahuje. Podle něj nevyřeší všechny energetické rébusy.

„Strategicky mnohem důležitější bude státní politika v oblasti energetiky a rozhodnutí o dopadech na ni díky Green Dealu, elektromobilitě apod. Česko má navíc své specifické výzvy a podmínky, které vyžadují komplexní přístup,“ dodává.