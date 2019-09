Druhý život odpadů. Designéři i firmy hledají, jak využít vyhozené věci

1:00 , aktualizováno 1:00

Odpady jsou dnes velké téma, ale většina firem se zaměřuje jen na to, jak je využít poté, co už jsou vyhozeny. Tedy na recyklaci. Najdou se ale i tací, co se jim snaží najít druhý život. Někdy dokonce první. Často jde totiž o nové výrobky, které si dohodnutá strana neodebere. Průhledná odsávací hadice či plechovky mohou tak například posloužit jako designové kousky do kaváren a restaurací.