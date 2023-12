Vyhráli čtvrt miliardy ve Sportce, roky se schovávají. Radost nikdy nepřišla, říkají

Sázeli jste pravidelně?

Karel: Ne každé slosování, ale posledních osm let většinou dvakrát do měsíce. Vždy náhodný tip a nikdy jsem nevyhrál víc než tisícovku.

Až přišel listopad 2019 a druhá největší výhra v historii sportky. Tak si to odvyprávějme.

Karel: Byli jsme na nákupu, manželka se zapovídala, tak jsem toho využil a skočil do trafiky. Vsadil jsem plný tiket, zase náhodný výběr, a když jsem vylezl, vyčítavě se na mě zatvářila.

Libuše: Byla jsem totiž v pokročilém stadiu těhotenství a říkala mu, že bychom měli šetřit. „Až jednou vyhraju, tyhle řeči ti připomenu,“ odpověděl.

Karel: Druhý den ráno jsem šel do práce a všude v rádiu mluvili o tom, že má sportka dva výherce. I kolegové si o tom vyprávěli. Jeden prý trefil první pořadí a druhý taky, ale navíc se Šancí. Sice rovnou dodali, že je hlavní výherce ze středních Čech, ale tomu jsem nějak nevěnoval pozornost. Až na konci šichty jsem z peněženky vytáhl tiket a v telefonu ho zkontroloval.