Bylo to málo, někteří hráči nejdou přes hranu, láteřil zlínský kouč

Nováčkovi podlehli i podruhé v sezoně a jen díky Slovácku, které v závěru v Českých Budějovicích vyrovnalo, nespadli po základní části na úplné dno.

„Je to velká komplikace v boji o záchranu,“ štvala zlínského trenéra Bronislava Červenku porážka 0:1, která jeho tým odsoudila na předposlední příčku.

Karviná jej bodově dohnala a díky lepším vzájemným zápasům také po základní části přeskočila.

„Vítězství si strašně moc vážíme a jsme za něj vděční. Je to vzpruha do nadstavby, ve které to bude boj do posledního kola,“ oddechl si karvinský kouč Marek Bielan, jehož celek se naopak v poslední možnou chvíli odlepil z chvostu tabulky.

Záchranářskou bitvu rozhodla už 12. minuta. Domácí zahrávali roh, za pár vteřin ale inkasovali. Bužkovu střelu hosté ve vápně zablokovali, Mikuš si všiml špatného postavení zlínských hráčů a prostrčil míč Regálimu, který sólo od půlky hřiště zakončil precizním obstřelem k tyči z hranice vápna. „Viděl jsem, že je Dostál vysoko. Nechtěl jsem, aby mi zmenšil střelecký úhel,“ líčil autor jediné branky utkání.

„Špatně jsme se zajistili. V první chvíli mě napadla myšlenka ho faulovat, ale hrát skoro celý zápas oslabení by nebylo ideální,“ přiznal zlínský kapitán Lukáš Bartošák, který karvinského střelce marně naháněl.

Klíčovou chybu ale udělal na druhé straně obránce Pidro, který zůstal na půli cesty mezi Mikušem s Regálim.

„I když jsme měli dobré postavení, nechali jsme si kvůli nedisciplinovanosti utéct jednoho hráče přes celé hřiště,“ kroutil hlavou Červenka, jenž Pidra stáhl už v poločase a místo něj poslal na plac Ikugara.

Střídáním si tentokrát Zlín ale nepomohl, zápas dohrával v křeči.

„Karviná to měla po gólu snadnější. Zatáhla se, její blok byl kompaktní. My jsme hráli pomalu, nepřesně, bez agresivity ve vápně, bez momentu překvapení. Ve druhém poločase to bylo bušení do zavřených vrat, nedokázali jsme je přečíslit,“ shrnul Červenka.

Naopak Karviné vyšla dokonale taktika, kterou ušil asistent Radim Grussmann. Vzadu vsadila na pětičlennou zeď, o niž se rozbíjely zlínské útoky. Slončík s Bužkem marně hledali volné prostory, domácí si za celý zápas nevytvořili jedinou gólovou šanci a podruhé za sebou neskórovali.

„Bylo to málo. Ne že bychom nebojovali, nesnažili se, ale někteří hráči nejdou přes hranu, nepřepnou do módu, kdy se hraje o ligové bytí. Potřebujeme najít do každého utkání deset hráčů, kteří nebudou v některých momentech vypouštět situace a budou hrát důsledně a zarputile devadesát minut,“ zakončil Červenka nezvykle ostře svoje hodnocení.

Víru před nadstavbou neztrácí: „Byli jsme v horší situaci než teď.“

Mohli ale také být v mnohem komfortnější pozici.