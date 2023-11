Paris Hiltonová se dočkala dalšího dítěte od náhradní matky. Sama rodit nechce

„Jsem vděčná za svou holčičku,“ napsala Paris Hiltonová v Den díkůvzdání na Instagram k fotografii hračky, růžového dětského kompletu se jménem London a brýlemi ve tvaru srdíček. „Moje princezna je na světě!,“ zareagovala později na jeden z komentářů sledujících.

„Jméno London mám pro dceru vybrané už více než deset let. Pojmenování dětí podle světových metropolí je naší rodinnou tradicí, ve které chci pokračovat. Londýn je navíc mé oblíbené město,“ svěřila se miliardářka v březnu ve svém podcastu.

Na podzim ukázala Hiltonová na Instagramu nyní jedenáctiměsíčního syna Phoenixe. Dočkala se řady velmi negativních komentářů a urážek týkajících se jeho vzhledu. K nadávkám a spekulacím o nemoci dítěte se brzy poté vyjádřila. „Chlapeček je naprosto zdravý, jen má zkrátka velký mozek,“ řekla.

Hotelová dědička a podnikatel se zasnoubili v únoru 2021 po více než roce chození. Vzali se v listopadu téhož roku. „O dětech jsme mluvili od začátku, po pár měsících randění. Ráda bych měla i dvojčata. Myslím, že by to bylo úžasné,“ prohlásila v jednom z rozhovorů Hiltonová s tím, že by chtěli tři nebo čtyři děti.

Ještě před svatbou, během koronavirové pandemie, podstoupila několik umělých oplodnění. Na podzim 2020 se rozpovídala o svém rozhodnutí nechat si zmrazit vajíčka. Inspirovala ji k tomu její kamarádka Kim Kardashianová. „Myslím, že by to měla udělat každá žena. Protože pak nad tím máte kontrolu. A nemusíte se rychle vdávat proto, že budete spěchat s otěhotněním,“ vysvětlila.

U nás je stejnou podporovatelkou zamrazení vajíček například Olga Lounová. „Doporučuji to všem bezdětným ženám. Mám kolem sebe hodně kolegyň, které měly hodně práce a těhotenství odkládaly, nebo jim to nevyšlo s partnerem a pak už děti mít nemohly. Já sama jsem si z toho důvodu zamrazila vajíčka už před lety. Je to pro mě svým způsobem uklidňující. Určitě chci jednou rodinu,“ řekla zpěvačka v roce 2020 v pořadu Shaker na ÓČKO STAR.

V listopadu 2022 se pak Lounová ve svých jednačtyřiceti letech poprvé stala maminkou. Holčičku Arianne má s o šest let mladším hokejovým trenérem Janem Kreglem.