Intimní kouč to někdy komplikuje, říká o natáčení lechtivých scén Geislerová

„Je to docela roztomilé. I když to ten proces někdy spíš komplikuje, je to v něčem legrační,“ myslí si Geislerová o intimních koučích na place. „Říkají třeba: Je pro vás v pořádku, když tato ruka bude zde? A pro vás je to v pořádku? Pak tam tu ruku můžete dát,“ popisuje.

V zahraničních produkcích už je takový kouč standardem. U nás ho ještě herci mohou odmítnout. Stará se i o to, aby v době natáčení scén, kdy jsou herci nazí a předstírají sex, nebyl na place nikdo nepovolaný.

„Když se to točívává postaru, tak se všichni přijdou podívat na plac, i požárníci, zkrátka kdekdo,“ vypráví herečka. Dnes už je tedy hercům zaručen daleko větší klid a dokonce i různé pomůcky, jako například intimní polštářek, který má zabránit doteku herců v nepatřičných místech.

Geislerová se právě vrátila z natáčení filmu Karavan, které probíhalo v Itálii. „Bylo to strašně náročné. Když si myslíte, že už vás věci nemůžou moc překvapit, a ony překvapí. Točili jsme v Itálii, dole v Kalábrii v horách, a byly to náročné podmínky a těžký příběh. Takže to bylo celé takové intenzivní. A režisérka Zuzana Kirchnerová pracuje způsobem, který jsem neznala, který byl pro mě úplně nový – patnáct minut improvizací… Bylo to krásný, byl to zážitek!“ říká Geislerová, která v současné době předává různé techniky filmového herectví studentům.

„Máme ateliér a tam děláme workshop. A neřekla bych učit. My předáváme takový praktický balíček – to, co víme, to, co jsou takové praktické rady, které jsem kdy dostala, a potom takové ty věci, které se o filmovém herectví na hereckých školách vůbec neučí,“ popisuje herečka, která právě vydala svou druhou knihu. Sbírku povídek nazvala Co tě nezabije. Za svou prvotinu dokonce získala v roce 2016 ocenění čtenářů v prestižní literární soutěži Magnesia Litera.