Můj syn hraje fotbal proti svému strýci, prozradil Milan Baroš

Milan Baroš má dva syny – Patrika a Mattea. Oba dva jdou v otcových šlépějích a ve věku patnácti a dvanácti let už kopou za známé kluby. V nich ale podle Baroše nezůstanou. „Oni se rozehrávají v menších klubech. Jeden je na Slavii, druhý na Dukle. Ale rozehrávají se tam pro Baník,“ říká hrdě Baroš.

Jeden člen rodiny už ale v Baníku je, a sice Barošův bratr, který je stejně starý jako jeho syn. „Brácha hraje za Baník, je ročník 2009,“ prozradil Baroš.

„Můj taťka si udělal novou várku a má stejně staré děti jako já a hrají proti sobě. Takže hraje strýc proti synovci. Trochu nám ten rodokmen táta zamotal,“ vysvětlil fotbalista s tím, že jeho otec možná s potomky ještě nekončí.

„Táta vždycky říká: ‚Já jak vidím ten nároďák, já nastříkám mrazák a za dvacet roků ať si to rozmrazí,“ cituje svého otce fotbalista, který za národní tým odehrál 93 zápasů a vstřelil 41 gólů. Mimo to hrál v v Anglii, Francii a Turecku. Svou hráčskou kariéru ukončil v roce 2020 ve svém oblíbeném Baníku, pro nějž v minulosti odmítl nabídku z říše snů.

„Pan Paska mě pořád tahal do Sparty, ale říkal jsem mu, že to nejde, to sobě nemůžu udělat. Když jsem se vracel z Turecka, dal mi smlouvu, abych si tam napsal plat, jaký chci, že mi ho Sparta dá. Tak jsem říkal, že tam napíšu čtyři miliony eur ročně čistého. Řekl, abych to tam klidně napsal, že mi to dají,“ vzpomíná.

„Tak jsem mu tu smlouvu vrátil s tím, že jdu zadarmo do Baníku. A ještě jsem jim tam dal peníze. Mám respekt ke všem klubům, ale do Sparty bych jít nemohl,“ říká jednoznačně Milan Baroš.