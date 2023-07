Film by měl obsahovat všechny aspekty života, říká režisér Peter Bebjak

Spousta herců na vás pěje ódy. Čím se tak lišíte od jiných režisérů?

To je spíš otázka pro ně. Ale možná je to trochu tím, že jsem vystudoval herectví a také jsem se jím chvilku živil, takže snad víc chápu, jakou atmosféru je třeba při natáčení vytvořit, aby se herci cítili bezpečně a mohli tvořit. Herců si vážím, mám je rád za to, co dělají, protože oni jsou tvářemi těch postav a příběhů.

Někdy se ale přece jenom nedaří a záběr se musí opakovat. Stalo se vám někdy, že jste chtěl scénu přetočit tolikrát, že už vám bylo trapné o to herce žádat?

Ne, to mi nikdy není trapné, protože vždycky vím, proč se mi to nelíbí. A pokud něco nejde dlouho, musím hercům přesně vysvětlit, co mají dělat a co se nedaří.