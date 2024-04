Divácký ligový rekord! Na ženské derby přišlo do Edenu přes šest tisíc lidí

Fotbalistky Slavie porazily sparťanky 4:1 díky gólům Denisy Veselé, Martiny Šurnovské a dvěma trefám Terezy Szewieczkové. Za Spartu se trefila kapitánka Petra Bertholdová.

Na čele ligy tak mají sešívaná děvčata čtyři zápasy před koncem soutěže už desetibodový náskok. A příští neděli na Slovácku si mohou zajistit mistrovský titul, už třetí v řadě.

„Pro ženský fotbal je 6 216 diváků skvělé číslo a pro holky jistě velká odměna. Jsou to totiž právě ony, které se svými dlouhodobými výkony zasloužily o to, že je fanoušci chodí podporovat v hojném počtu nejen do Měcholup, ale také na velké zápasy do Edenu. Celkově se tento den povedl. Krásné počasí, bohatý doprovodný program v čele s nabitou fanzonou,“ řekl pro iDNES.cz Jakub Splavec, strategický ředitel Slavie.

„Věřím, že návštěvě pomohla i předzápasová kampaň. Opět patří díky našim holkám, které si ji vzaly za svou a udělaly maximum pro co nejlepší výkon na hřišti i mimo něj. Kromě jednoznačného výsledku a rekordního počtu diváků nás dnes těší i to, že jsme společně i s fanoušky, Nadačním fondem Slavie a dalšími partnery přispěli 115 tisíc pro nemocného Jáchyma.“

Přes šest tisíc diváků ovšem není nejvyšší návštěva na ženský fotbal v Edenu. V roce 2019 přišlo na čtvrtfinále Ligy mistryň mezi Slavií a Bayernem (1:1) 6 882 diváků.

Divácký rekord nedávno padl i na domácím utkání A-týmu ženské reprezentace. Loni v říjnu vidělo remízu 2:2 s Bosnou a Hercegovinou v Hradci Králové 7 488 lidí.

Absolutně nejvíc diváků dorazilo v Česku na ženský fotbal v roce 2017. Zahajovací zápas mistrovství Evropy hráček do sedmnácti let mezi Českem a Francií sledovalo v Plzni 10 219 fanoušků.

Gabriela Šlajsová v derby proti Spartě.

Nejen v Edenu došlo poslední dubnovou sobotu k překonání významného milníku ženské kopané. Odvetu semifinále Ligy mistryň mezi Chelsea a Barcelonou (první zápas 0:1) se bude hrát od 18:30 na stadionu Stamford Bridge, který bude vůbec poprvé na ženský fotbal vyprodán, dorazí přes 40 tisíc fanoušků.

Světový rekord v návštěvnosti ženského fotbalu drží Barcelona. V dubnu 2022 přišlo na stadion Camp Nou na úvodní semifinále Ligy mistryň mezi Barcelonou s Wolfsburgem (5:1) 91 648 diváků.