Australský rybář si vytáhl z vody rybu za milion dolarů

Chutné bílé maso ryby barramundi ji řadí mezi nejceněnější druhy ryb v Austrálii, ale barramundi, kterou chytil teenager na severu země, přinesla navíc bonus: výhru milionu australských dolarů (asi 15 milionů korun).

Soutěž Million Dollar Fish odstartovala v roce 2015 s cílem přilákat rybářské nadšence do potoků a řek Top End, jak se Severnímu teritoriu přezdívá, během období dešťů. Cenu vyplácí sázková společnost SportsBet.

Chycení této ryby v řece v Severním teritoriu se pro rodinu devatenáctiletého Keegana Paynea ukázalo jako život měnící událost. Teenager Payne je jedním z osmi dětí v rodině domorodců, která sotva vychází s penězi. Rybařil na řece Katherine se svými přáteli a malou sestrou, když chytil kousek označený jako součást oblíbené rybářské soutěže.

Ryba unikla chycení devět let

Každý rok jsou barramundi v rámci soutěže označeny a vypuštěny, přičemž každá značka představuje různé částky peněz z výhry. Payne tentokrát získal jackpot – barramundi v hodnotě milionu australských dolarů, která unikala chycení už od začátku soutěže.

Keegan Payne sám sebe popisuje jako „šíleně nadšeného rybáře“. „To je pro nás šílené. Jsme velká rodina, je nás osm, to je víc peněz, než bychom si kdy mohli představit,“ řekl.

Původ názvu této ryby vychází z australského domorodého jazyka a v překladu znamená „velká říční ryba“.

„Znamená to pro mne jedinečnou příležitost. Jsem šťastný. V současné době to s penězi máme dost těžké, ale teď s milionem dolarů už si nemusíme stěžovat,“ jásal. Za výhru by si chtěl koupit čtyřkolku, loď a jet na dovolenou do USA, ale v první řadě by chtěl pomoci rodičům splatit hypotéku.

Velkou barramundi chytil právě včas – letošní ročník soutěže Million Dollar Fish měl skončit už za pár dní. Velkou výhru teenagera oznámili na ceremoniálu v Darwinu, kde mu obří šek doručila vrtulníkem Eva Lawler, hlavní ministryně Severního teritoria.

Rozhodující červenou značku objevila sestra

Červenou značku vyčnívající z ryby poprvé spatřila jeho jedenáctiletá sestra Addyson poté, co vytáhli barramundi do lodi. „On tu značku v rybě neviděl, ale já ano, řekla jsem: ‚Co to z ní trčí?‘ A Keegan to otočil a křičel: To není možné, to není možné. Skákal a křičel.“

Její bratr dodal: „Byli jsme v šoku. Málem jsme havarovali s lodí, když jsme se vraceli k přístavišti. Jo, bylo to dobré.“

Barramundi, také známé jako asijský mořský okoun, se vyskytují v tropických vodách. Jsou známé tím, že se po chycení brání a mohou vážit až 69 kilogramů. Divoké barramundi je obzvláště ceněné restauracemi, ale tento druh je také intenzivně chován.

Původ názvu této ryby vychází z australského domorodého jazyka a v překladu znamená „velká říční ryba“. Přirozeně se vyskytuje v severní Austrálii a v Indo-pacifické oblasti. Žije v teplých mořích poblíž ústí řek a libuje si v mangrovovém pobřeží, kde je mnoho bahna. Charakteristickými znaky této ryby jsou červené oči, šedivý hřbet a stříbrné břicho – tyto fyzické znaky se ale mohou lišit.