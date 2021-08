VIDEO: Pátrali po vyhynulém žralokovi a zjistili, že pořád žije

Mořský biolog Forrest Galante pátrá po vyhynulých zvířatech. Vzal si na mušku žraloka polozubého, který byl naposledy spatřen v oblastech u Srí Lanky v sedmdesátých letech minulého století.

„Ve vědeckých kruzích se to bere jako potvrzený fakt, ale kdyby se nám podařilo potvrdit, že stále žije, mohl by být přeřazený z kategorie vyhynulých do kolonky kriticky ohrožených, čímž by bylo možné získat prostředky na jeho ochranu,“ zní jeho shrnutí situace.

Žraloka polozubého z čeledi modrounovitých lze rozpoznat podle černě zakončených ploutví. Hlavním rozpoznávacím znakem jsou zuby, které jsou ve spodní části pilovité a v horní části hladké. Rozpoznávacím znakem je i výrazný čumák.

Zvláštní je na něm to, že stejně jako žralok bělavý se dokáže pohybovat nejen ve slaných, ale i ve sladkých vodách. Může se tak pohybovat nejen v moři, ale jeho výskyt lze očekávat i v oblasti ústí velkých řek nebo tam, kde se vody řek začínají mísit s mořskou vodou.

Jestli je stále naživu, může se schovávat kdekoli: od mořských hlubin až po řeky a potoky. O to snáz, že jde spíš o menšího žraloka, který dorůstá velikosti jen něco přes půl metru.

Impuls k hledání biologovi daly fotografie žraloka, které se objevily na Maledivách, což je ostrovní stát kousek od jižního cípu Indie. Vypravil se do přístavu Fuvahmulah, kde místní rybáři vyfotili žraloka, kterého neuměli identifikovat.

„Tato oblast je z biologického hlediska neprobádaná. Ať už vyfotili cokoli, bude to zajímavý druh žraloka,“ těší se Galante.

Podle fotografie však žralok opravdu odpovídá polozubému. Má nejen typické zbarvení, ale i dlouhý čumák. Jenže aby Galante dokázal, že druh stále žije, musel by jednoho chytit a odebrat vzorek, který by podle DNA ukázal, že je to skutečně on.

V oblasti kolem Fuvahmulah funguje něco jako „myčka“ pro žraloky. Připlouvají sem, aby se nechali očistit malými rybičkami od kožních parazitů.

Většinou tuto funkci plní pyskouni rozpůlení, kteří se nemusí bát, že by se stali žraločí kořistí. Mají s nimi „uzavřenou dohodu“. Žraloci je parazity nakrmí a pyskouni se na oplátku nemusí bát jejich útoku.

Bohužel, při ponoru se potápěči setkali s mnoha druhy žraloků, ale ten kýžený se nedostavil. Proto se vydali dál ke břehům Srí Lanky. Galanteho kolegyně Jessica Summerfieldová se vydala do rybářské vesnice, odkud dostala zprávu o dvou žralocích, kteří by podle popisu mohli odpovídat polozubému.

Na Srí Lance není rybolov nijak regulovaný, proto je rybáři volně loví a mezi exempláři Jessica skutečně objeví žraloka, který by mohl odpovídat. Jenže je třeba ještě odebrat vzorky ploutve pro analýzu DNA a odeslat je do laboratoře.

A výsledky jsou potěšující i přesto, že se týmu nepodařilo žraloka polozubého odchytit živého. Je tu čerstvě ulovený kus, a proto lze předpokládat, že nebude jediný, čímž byla mise splněna.

A pro diváky dokumentu i tato jen částečně úspěšná výprava nabídne skutečnou detektivku v nádherných podvodních kulisách. Budete ji sledovat bez dechu od začátku do konce.