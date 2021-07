Létající žraloci zmizeli. Pátrání odhalilo, že si na nich smlsnou kosatky

Případem se začala zabývat mořská bioložka Alison Tonwerová z Bangorské univerzity ve Spojeném království. Kolem Lachtaního ostrova ve False Bay u jižního pobřeží Jihoafrické republiky začala zkoumat podivné zmizení velkých bílých létajících žraloků. Před tím byli místní atrakcí, za kterou se sem sjížděli lidé z celého světa.

Divné bylo, že se naráz rozutekli, jako by se báli nějaké hrozby. Přitom dříve byli hvězdou objektivů. Žraloci mnohokrát denně vyskakovali z vody a chytali ve vzduchu kořist. Podle toho ostatně dostali svou přezdívku „létající“.

Změna nastala v únoru roku 2017, kdy moře vyplavilo první mrtvé žraločí tělo. „U prvního bílého žraloka nám vůbec nebylo jasné, co mohlo jeho smrt způsobit. Neměl žádná viditelná zranění,“ popisovala Tonwerová.

Jako kdyby se snažil uprchnout před nějakou hrozbou. Navíc přibyl další jev: ostatní bílí žraloci zmizeli a už šest týdnů je nikdo neviděl.

Strach se u těchto přirozených zabijáků přitom nevidí. Dosahují délky až 6,5 metru a váhu přes dvě tuny. Jedním kousnutím dokáže přepůlit lachtana. Následovala otázka: který predátor mohl způsobit paniku u žraloků? Mohli to být pytláci?

Případ na mnoho týdnů usnul a přírodovědci ho odložili ad acta. Jenže na začátku května vyplavilo moře pětitunovou samici, která měla na těle velkou otevřenou ránu a po pitvě se zjistilo, že jí chybějí játra.

Žraloci pod drobnohledem Seriál o žralocích můžete sledovat každý pátek večer na Prima Zoom, reprízy v pondělí odpoledne.

A sotva se přírodovědci dozvěděli tuto ohromující zprávu, přišla zpráva o dalším případu s podobným výsledkem: chybějící játra. To byl první případ se stejným spojovacím článkem.

A vzhledem k tomu, že obětí se shodným zraněním začínalo lavinovitě přibývat, začali se vědci zamýšlet, který z dalších predátorů by mohl stát za úmrtími vzácného bílého žraloka. Došli k názoru, že by to mohla být snad kosatka, která jediná by měla možnost a schopnost žraloka zabít.

Bioložka Ingrid Visserová z Nového Zélandu studuje kosatky a má ověřeno, že se zaměřují na játra příčnoústých a žraloků. Kosatky loví ve skupinách, a tak dokážou žraloka omráčit a přemoci. V játrech oběti hledají vitaminy potřebné pro život.

Proč vytlačily kosatky žraloky z oblasti jižní Afriky? Zdá se, že to nejsou žraloci, kteří by byli v moři na vrcholu potravinového řetězce, ale právě kosatky. A ty si zde našly snadný zdroj obživy.