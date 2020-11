Záběry z dronu ukázaly, jak si velryba pohrávala s turistickou lodí

„Velryba se ponořila pod člun a vyplula na druhé straně, jako by chtěla s turisty komunikovat,“ popisoval sedmatřicetiletý muž. „Byl jsem nadšený, nemohl jsem uvěřit, co se to děje,“ řekl.

Podle něj bylo na tom nejfantastičtější, že plejtvákovec je obří savec, který je větší než loď. Kdyby chtěl, mohl by ji napadnout a pravděpodobně by to loď ani její cestující nepřežili.



Na snímcích je vidět cestující, jak se shromáždili na boku lodi, aby zvíře pozorovali. A jak byli užaslí, když je plejtvákovec svým nosem začal tlačit před sebou.

Zdá se, že se necítil lodí přímo v ohrožení. Mezi rybáři si vysloužil přezdívku ďábelská ryba kvůli tomu, že se tváří tvář nebezpečí dokáže zuřivě bránit. Zřejmě byl jenom zvědavý a chtěl si hrát, jako by toho „divného tvora plujícího na hladině“ zval do své říše.

Plejtvákovec šedý (Eschrichtius robustus, další české názvy jsou velryba šedá a plejtvák šedý) je středně velká velryba z podřádu kosticovců a jediný zástupce čeledi plejtvákovcovitých.



Mexický stát Baja California Sur je jednou z nejlepších destinací na světě na pozorování velryb. Turisté mohou vidět šedé velryby, keporkaky, modré velryby i žraloky velrybí.

Dosahuje délky 12 až 15 metrů, přičemž zaznamenané maximum je 15,5 metru. Hmotnost se pohybuje v průměru mezi 25 a 28 tunami, maximum je 40 tun. Dožívá se 50 až 70 let.



Žije v Tichém oceánu ve dvou oddělených populacích, jedna u břehů Severní Ameriky, druhá u břehu severovýchodní Asie. Populace u severovýchodní Asie je ovšem kriticky ohrožena a je pravděpodobné, že vyhyne.



Jak to vypadá, když se turisté líbají s velrybou: