VIDEO: Žraloci se zdají utržení ze řetězu, ale za většinu nehod mohou lidé

Od filmu Čelisti žraloky pronásleduje mýtus nenáviděných bestií, kterým je třeba se vyhýbat a které se nevyhnou jediné příležitosti, jak napadnout člověka. Opak je pravdou. K nehodám sice dochází, ale bývá to jenom proto, že lidé dostanou žraloka do situace, kdy se cítí v ohrožení a snaží se bránit.

Příkladem může být i Sarah Carrolová, která se se svým manželem rozhodla strávit líbánky na Bahamách potápěním se zdánlivě neškodnými žraloky vouskatými. Prostě si jen užívala a její novomanžel ji natáčel a fotil.

V jednu chvíli se zdálo, že se ji žralok rozhodl políbit. „Trvalo to asi sekundu a najednou jsem cítila velkou bolest,“ popsala. Naštěstí to odnesla jen několika jizvami na předloktí. „Jsem na ně vlastně pyšná jako na památku na toto setkání,“ říká.

A dodává, že si uvědomuje, že to určitě nebyla žralokova chyba, ale jejich, protože ohrožovali jejich vlastní prostředí. Dnes by podobné potápění už nepovažovala za turistickou atrakci a koupání se žraloky by doporučila jen na vlastní nebezpečí.

Poněkud bezpečnější se na první pohled může zdát potápění v kleci, jaké si zaplatili turisté v Gansbaai v Jihoafrické republice. Když je napadl očekávaný žralok, možná to mnozí odnesli hnědou stopou v plavkách, protože minimálně na záznamu to vypadá hrůzostrašně jako v lidožroutském filmu.

Když posádka lodi hodila do moře kus masa, aby žraloka odlákala za snadnějším soustem, byl výsledkem osvobozující smích.

Ale mnozí si možná až v této chvíli uvědomili, jak to celé mohlo skončit nebýt pohotové reakce posádky lodi. A že se nedoporučuje dráždit hada bosou nohou.

Podobnými příběhy je nabitý celý pořad a jsou důkazem toho, že snaha zažívat neobvyklé události a cesta za emocemi jsou hlavní příčinou občasných napadení lidí žralokem. Nemohou ovšem za to lidožroutské žraločí choutky, ale jen způsob zásahu člověka do zvířecí říše.