Filmaři natočili první létající velké bílé žraloky u Nového Zélandu

Fenoménem létajících velkých bílých žraloků proslula hlavně oblast kolem jižního pobřeží Jihoafrické republiky. Když se do oblasti nastěhovaly kosatky, žraloci se rozprchli. Jenže filmařům to nedalo a vypravili se za nimi do oblasti kolem Nového Zélandu, kde velcí bílí také žijí, a zkoumali, zda se budou chovat podobně. Cestu za prvním zdokumentovaným výskokem popisuje další díl seriálu o žralocích na Prima Zoom.