VIDEO: Nejpodivnější žraloci, se kterými se můžete na planetě setkat

Nejnovější díl se jmenuje: Podivní žraloci – největší hity. Je to výběr z několika dílů, které se filmařům podařilo v uplynulých letech natočit. Protože potkat žraloky, kteří jsou něčím neobvyklí, není jej tak.

Někteří žijí v hlubinách a jen občas se vynořují na hladinu, a tak se s nimi normální smrtelník jen tak nesetká. Dokládají to už jejich jména: žralok šotek, žralok límcový, žralok drakoploutvý či žraloček brazilský.

Společné mají to, že v čím větší hloubce žijí, tím mají více společné s druhy, kteří tu žili už před miliony let. V hloubce několika kilometrů dokázali přežít, aniž by se museli příliš změnit. Jejich životní podmínky se v průběhu času příliš neměnily, a tak se nemuseli vyvíjet ani oni.

Naproti tomu tu jsou druhy, které se podivuhodně adaptovaly na nové podmínky a vyvinuly své lovecké metody a svou fyziognomií tak, aby byly úspěšné v každodenním boji o potravu.

Žralok šotek je jedním z nejpodivnějších žraloků. Má růžovou kůži a zvláštně protáhlý čumák, kterému rybáři říkají rostrum nebo rypec. To je jen vnější znak, ale skutečně zvláštní je jeho chrup “nabitý“ zuby a podle zkušeností potápěčů je hodnocený jako jeden z nejhrozivějších v podmořském světě.

„Šotek umí svou čelist vystřeli mimo tělo a pak ji vrátit zpět i s kořistí,“ popsal ve filmu mořský biolog Gregory Stone. Když jedna z výprav pátrala po šotkovi, narazila na ještě větší podivnost. Vylovila žraloka límcového.



Ten má v tlamě asi 300 zubů, ze kterých už není cesty zpět. Jeho tělo má tvar hada a možná byl původem pověstí o mořských ještěrech. Jako kdybyste narazili na mořského úhoře s hejnem divoce útočících zubů.

Zatímco žralok límcový svou tlamou budí skutečný respekt, existují druhy, které ho ještě překonají schopností roztrhat svou kořist na cucky. Například žralok drakoploutvý.

Žije v hloubkách kolem 1,5 kilometru a vypěstoval si úplně nový způsob dýchání. Běžný žralok dýchá na principu takzvané ventilace, to znamená, že se musí stále pohybovat, aby dostali do plic kyslík. Drakoploutvý má na těle průduchy, kterými nasává vodu a vypouští ji žábrami. To mu umožňuje lehce splývat a číhat na kořist.

Takových rarit najdete v tomto dílu nespočet, koho podivný podmořský svět zajímá, neměl by si ho nechat ujít. Autoři dokumentu vám poskládají puzzle těch největší bizarností, se kterými se ve žraločím světě můžete setkat.