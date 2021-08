Český startup dobyl Cannes. Umí zajistit promítání filmů kdekoli a kdykoli

Startup Artinii, jehož název je odvozen od slovního spojení Art in Intelligent Interaction, je technologická společnost, která vyvíjí software pro bezpečnou digitální distribuci audiovizuálního obsahu. Díky moderním technologiím a úložnému a distribučnímu systému je schopen snadno, bezpečně a rychle doručit jakýkoli audiovizuální materiál kamkoliv po světě.

„Našim cílem je zkrátit a zjednodušit cestu filmu od jeho tvůrců a držitelů práv k publiku prostřednictvím nejprogresivnějších online řešení. Nabízíme jednoduchý plně digitalizovaný inovativní způsob, jak zorganizovat veřejné promítání filmů kdekoli a kdykoli,“ vzkazují autoři.



Ctirad Hemelík a Vít Krajíček se seznámili už v roce 2003. „Vít je z nás dvou spíše ten technický typ, já jsem spíše mluvčí, máme role ve firmě takhle rozdělené. Vít mě ale v podstatě naučil, jak působit na internetu, protože už v době, kdy jsme se seznámili, působil jako viceprezident americké společnosti Monster Technology,” vzpomíná na začátky Hemelík.

Hemelík posléze působil jako eventový manažer a pořádal veletrhy, festivaly či přednášky. „V roce 2007 jsem poprvé udělal malý filmový festival. Sehnat filmy ale bylo složité, jelikož neexistovala žádná oficiální databáze producentů a já jsem je všechny musel obepisovat a shánět povolení k promítání filmů,” říká Hemelík.

V návaznosti na tuto zkušenost pak začal přemýšlet o projektu, který by umožnil institucím či firmám objednat si film na jednorázové promítání. Naplno se mu ale začal věnovat až v roce 2015, kdy se spojil právě se svým kamarádem Vítem Krajíčkem.

Začalo to Svěrákem

„Tehdy jsme začali komunikovat s režisérem Janem Svěrákem, který zrovna dodělal upravenou a digitálně vyčištěnou verzi filmu Obecná škola. Nabízel ji českým kinům, jelikož se blížily osmdesáté narozeniny jeho otce Zdeňka, a on chtěl promítání Obecné školy v remasterované verzi pojmout jako oslavu. Jenže o to u našich kinoproducentů nebyl zájem. Nás tedy napadlo, že bychom se mohli pokusit film distribuovat do českých komunit po celém světě,” popisuje Hemelík.



„Mělo to velký úspěch, povedlo se nám snímek dostat do míst po celém světě, mezi ty nejzajímavější patří třeba Ulánbátar nebo Aljaška. Celkem proběhlo asi 160 projekcí,” doplňuje Krajíček. Obecnou školu následně nakonec dostali i do Čech.

Artinii v roce 2018 získalo investory a stále realizovalo projekce filmů po různých komunitách. „Na světě se ročně natočí kolem 40 tisíc filmů a televizních pořadů, ale k nám do kin se jich dostane jen zhruba 150. Navíc existuje mnoho různých skupin a komunit, například komunita lidí, kteří jsou fanoušky výbuchů vesmírných lodí ve filmech a sledují každý film, který s tímto tématem vyjde,” vysvětluje Krajíček.



„Bohužel však neexistuje mnoho cest, jak se k některým filmům dostat, jelikož si je producenti chrání a nechtějí, aby visely na internetu bez toho, aby nad nimi neměli žádnou kontrolu. Proto je příhodná právě naše technologie, která umožňuje tvůrcům nahrát film do našeho systému a mít jistotu, že se ním nebude zacházet nijak špatně,” říká Hemelík.

Platforma Artinii funguje v podstatě tak, že producent nahraje do systému film a koncový zákazník, který může být buď jedinec, který chce uspořádat nějaké veřejné promítání, anebo třeba instituce typu letního kina, si zvolí film, čas a místo promítání a za jednorázový poplatek, který činí zhruba 3 tisíce korun, si daný snímek zakoupí a ve zvolený čas ho může promítat.

„Je to výhodné jak pro producenty, tak i pro koncové zákazníky, jelikož producenti mají zaručené, že film nikdo nekrade a nedistribuuje dál. Zákazník zase dostane film v nejlepší kvalitě a se všemi technickými atributy, jako mají klasická kina,” říká Hemelík.

Artinii se navíc pyšní výborným zabezpečením obsahu. „Podle výsledků na letošním festivalu v Cannes jsme nejlepší v ochraně proti pirátům. Máme totiž všechno zakódované a zašifrované a filmy jsou opatřeny vodoznakem a nástrojem, který dovede poznat i to, kdyby někdo daný film natáčel na mobil,” vysvětluje Krajíček.

Kromě letních kin či jednotlivců používá nyní platformu Artinii i třeba Kofola. „Spolupracujeme s Kofolou na projektu Kofokino. Restaurace, které jsou spojené s Kofolou, si dělají vlastní projekce filmů a tím přilákají na své zahrádky návštěvníky, což jim obzvlášť nyní v době covidu moc pomáhá,” říká Hemelík.

Covid měl ale dopad i na samotný startup Artinii, který má v současné době okolo 20 zaměstnanců. „Měli jsme vymyšlenou spolupráci s tvůrci filmu Zátopek. Start komunikační kampaně byl připraven na 25. března 2020 a tato komunikace měla za cíl oslovit běžecké skupiny po celém světě, aby se přidali k podzimní celosvětové „komunitní premiéře“. Film bohužel dosud neměl premiéru (proběhne 26. srpna, pozn. ed.) a kvůli covidu padly i zahraniční spolupráce s komunitami, jelikož to nebylo možné,” říká Hemelík.

„Více jsme se ale zaměřili na technologii a také na práci s českými firmami. Momentálně máme v ČR spolupráci třeba s Kinem Pilotů, Bioscopem či s Bontonfilmem, podílíme se na distribuci nových filmů jako například Matky nebo GUMP do letních kin po celé ČR a SR a máme tisíce klientů, mezi něž patří i firmy z Afriky či jižní a severní Ameriky,“ říká Hemelík.

Mezi klienty značky patří například i Česká centra a organizace Ministerstva zahraničí, která tento rok využila služeb Artinii pro realizaci prezentace festivalu českých filmů v USA a Kanadě.

Úspěch v Cannes i u světových producentů

Největším letošním úspěchem firmy je však účast na filmovém festivalu v Cannes. „Byli jsme tam pozvaní i loni, ale bohužel to bylo jen online. Letošní účast pro nás ale byla neobyčejným zážitkem a to, že jsme se umístili mezi předními technologickými startupy ve filmovém průmyslu, je pro nás velká pocta. Navíc nám to přineslo i mnoho nových příležitostí a obchodních kontaktů včetně možné spolupráce s mnoha producenty z celého světa,“ říká Hemelík.

Artinii navíc mělo v Cannes samostatnou panelovou diskuzi na hlavním pódiu v hlavním čase. To bylo vůbec poprvé, kdy se někdo z České republiky dostal na hlavní pódium. K tomu našimi hosty byly osobnosti jako američtí nezávislí filmoví producenti Ted Hope či Brian Newman. Bylo to neuvěřitelné a pro Artinii přelomové,” uzavírá Hemelík.