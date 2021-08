VIDEO: Podmořský robot poprvé natočil žraloky v hloubce až 200 metrů

SharkCam je automatická podmořská ponorka, která dokáže sledovat žraloky až do hloubek, kam se běžný potápěč nikdy nedokáže dostat. Přístroj, který byl původně vyvinutý pro armádu, tak dokázal natočit něco, co by jinak lidem zůstalo skryto, ukazuje další díl seriálu o žralocích na Prima Zoom.