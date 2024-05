Bohatí mileniálové překonávají majetkem své předchůdce. Roli hraje i dědictví

Průměrný mileniál ve věku 35 let vlastnil o třicet procent nižší majetek než pováleční baby boomers ve stejném věku. Deset procent nejbohatších mileniálů vlastní naopak o pětinu větší jmění než srovnatelní zástupci generace narozené po druhé světové válce, uvádí studie zpracovaná americkou CNBC.

„Mileniálové se od sebe natolik liší, že nemá příliš smysl hovořit o jejich průměrné charakteristice,“ napsali autoři studie Rob Gruijters, Zachary Van Winkle a Anette Eva Fasangová. „Existují mileniálové, kterým se daří velmi dobře, zatímco jiní se potýkají s problémy. Vzpomeňme na Marka Zuckerberga a Sama Altmana.“

Studie zjistila, že mileniálové, kteří se dnes definují jako lidé ve věku 28 až 43 let, se opakovaně potýkají s finančními problémy. Dospívají v době finanční krize, méně z nich vlastní dům, mají větší dluhy než majetek, dostávají nízké platy, mají nestabilní zaměstnání a v nižší míře zakládají rodiny.

Členění generací podle roku narození Označení Ročníky Baby Boomers 1946 – 1964 Generace X 1965 – 1979 Generace Y 1980 – 1994 Generace Z 1995 – 2009 Generace Alpha 2010 – 2024

Autoři zároveň uvádějí, že deset procent nejbohatších mileniálů profitovalo z vyšších odměn za kvalifikovanou práci. Příjmy z vysoce prestižních pracovních pozic se zvýšily, zatímco mzdy na pozicích s nízkým statusem stagnovaly nebo klesaly.

Mileniálové, kteří vystudovali vysokou školu, našli si práci na úrovni absolventů a relativně pozdě založili rodiny, skončili podle zprávy s vyšší úrovní bohatství než baby boomers s podobnými životními trajektoriemi.

Velký transfer bohatství

Druhou podstatnou příčinou tak velkého bohatství mileniálů může být dědictví. Očekává se, že v rámci transferu bohatství předají členové z období baby boomu v příštích dvaceti letech své bohatství v hodnotě 70 až 90 bilionů dolarů, tedy až 2,1 trilionů korun. Velká část z toho by měla připadnout jejich dětem.

Firmy zabývající se správou majetku tvrdí, že část tohoto bohatství již začala prosakovat do další generace. „Velký transfer bohatství, o kterém všichni mluvíme posledních deset let, je v plném proudu,“ řekl John Mathews, ředitel divize Private Wealth Management společnosti UBS. „Průměrný věk světových miliardářů je nyní téměř 69 let. Takže celý tento přechod nebo předávání bohatství se začne zrychlovat.“

Nepo baby, zkratka pro nepotism baby, je termín označující celebrity, jejichž rodiče uspěli ve stejné kariéře. Naznačuje, že díky tomu, že jejich rodiče již měli vazby na určité odvětví, mohlo dítě těchto vazeb využít k vybudování kariéry v tomto odvětví.

Napětí mezi třídami mileniálů se bude v příštích letech pravděpodobně stupňovat s tím, jak bude docházet k většímu přesunu majetku. Projevy bohatství na sociálních sítích ze strany mileniálních „nepo babies“ by mohly přispět k vnitrogeneračnímu třídnímu boji a přimět nemajetné mileniály k nadměrnému utrácení nebo vytváření zdání okázalého životního stylu, aby s nimi udrželi krok.

Průzkum společnosti Wells Fargo zjistil, že téměř třetina bohatých mileniálů, definovaných jako lidé s majetkem od 250 tisíc do více než milionu dolarů (5,8 až 23,4 milionu korun) přiznává, že někdy kupuje věci, které si nemůže dovolit, aby udělala dojem na ostatní. Zároveň 41 procent bohatých mileniálů financuje svůj životní styl pomocí kreditních karet nebo půjček, ve srovnání s osmadvaceti procenty příslušníků generace X a šesti procenty příslušníků generace baby boomers.

Souboj mezi bohatými mileniály a ostatními může také formovat jejich postoj k bohatství. Již více než čtyřicet let tvoří naprostou většinu milionářů a miliardářů v Americe lidé, kteří se sami vypracovali, většinou podnikatelé.

Studie společnosti Fidelity Investments zjistila, že 88 procent amerických milionářů je právě self-made, tedy takových, kteří se stali úspěšnými a bohatými vlastním přičiněním, zejména pokud začali život bez peněz, vzdělání nebo vysokého společenského postavení.

Přesto by se zděděné bohatství mohlo stát běžnějším. Studie společnosti UBS zjistila, že mezi novými miliardáři v loňském roce dědicové, kteří svůj majetek zdědili, poprvé za posledních devět let nashromáždili více majetku než miliardáři, kteří si ho vytvořili sami.

Bohatství znamená příležitosti

Nárůst bohatství čerstvých dědiců vytváří také nový lukrativní trh pro firmy zabývající se správou majetku, luxusní společnosti, cestovní kanceláře a realitní makléře.

Clayton Orrigo, jeden z nejlepších makléřů luxusních nemovitostí na Manhattanu, vybudoval na bohatých mileniálech prosperující byznys. Prodal už nemovitosti za více než čtyři miliardy dolarů (93 miliard korun) a pravidelně zprostředkovává obchody za více než deset milionů dolarů.

Drtivá většina jeho obchodů podle jeho slov v poslední době pochází od kupujících ve věku 20 až 30 let, kteří bohatství zdědili.

„Právě jsem prodal byt za šestnáct milionů dolarů (374 milionů korun) někomu, komu je kolem dvaceti let,“ řekl CNBC. „Bohatství, které stojí za těmito dětmi, je extrémní.“

Zděděné bohatství se stalo Orrigovou specialitou. Říká, že pracuje na navazování úzkých vztahů s rodinnými kancelářemi, rodinnými svěřenskými fondy a elitou bohatých mladých, která se stýká v newyorských členských klubech, jako je exkluzivní soukromý klub Casa Cipriani na jižním cípu Manhattanu.

Vzorec byznysu je jednoduchý. Za několik let od něj budou chtít koupit dvoupokojový byt za pět nebo deset milionů dolarů (117 nebo 234 milionů korun) v nové budově v centru města. „Moje práce spočívá ve velmi tiché a diskrétní spolupráci s nejbohatšími rodinami na světě,“ uzavírá Orrigo.