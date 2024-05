Mexičtí narkos už nepašují peníze, platí si šmouly. Je to legální a bez rizika

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Vsaďte se, že nevíte, jak mexičtí narkos pašují peníze z Ameriky. Jistě, viděli jste v seriálech na Netflixu, jak dolary rvou do tašek a kufrů, ty pak cpou do letadýlek nebo do tajných skrýší kamionů s texaským hovězím. A pak se na hranici klepou, aby celníci byli dostatečně slepí nebo podmazaní. Na to zapomeňte, to už jsou filmy z doby krále Klacka. Teď šmoulují, jak tomu říkají.