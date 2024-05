Je krásný, drahý a luxusní. Australskému bytu snů chybí už jen majitel

Pro superluxusní byt v mrakodrapu One Barangaroo v hodnotě devadesáti milionů australských dolarů (1,37 miliardy korun) by se dala vymyslet řada výstižných přívlastků. Slovo „prodaný“ by mezi ně ale nepatřilo. O australské nemovitosti snů se v minulosti dlouhodobě zajímali bohatí Číňané, poptávka nyní ale ustala a šestipokojový byt tak nového majitele hledá už několik let.