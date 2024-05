ETF fondy založené na ethereu jsou schválené. Cena kryptoměny zůstala stabilní

„Schválení ETF na ethereum zvyšuje legitimitu a přístupnost této kryptoměny pro institucionální i drobné investory, což může vést k většímu přílivu kapitálu do kryptoměnového trhu,“ hodnotí schválení vzniku ETF František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace. Podle něj tento krok může do budoucna snížit velké výkyvy cen, které jsou obecně pro kryptoměny typické, a to díky většímu přílivu peněz do odvětví a také vyšší regulaci.

Od letošního roku už je možné investovat do ETF založených na bitcoinu. Zájem o ně byl veliký: Za jediný den do nich investoři stihli nalít 4,6 miliardy dolarů (104 miliard korun).

Pro české investory je tato investice složitější než pro ty americké. Mohou je totiž nakoupit pouze skrze obchodníka s cennými papíry, který má přístup na americký trh. Zároveň jej o to musí výslovně požádat. „Obchodníci s cennými papíry totiž nemohou klientům poradit, aby si ETF koupili, když k němu nejsou k dispozici KIID v češtině (Key Investor Information Document). Musí tam být iniciativa klienta,“ vysvětlil pro iDNES.cz už dříve portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Překvapivá otočka

Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států schválila žádosti o celkem osm ETF založených na kryptoměně ethereum včetně těch od významných hráčů na trhu, jako je BlackRock nebo Fidelity.

„Po schválení stejného produktu na bitcoinu ze začátku roku tak jde o další významný milník pro celé odvětví kryptoměn. Podobné kroky totiž výrazně posilují legitimitu celého odvětví,“ uvedl šéf české kryptoměnové burzy Coinmate Roman Valihrach. „Ačkoliv se tento typ produktů poněkud vzdaluje původním myšlenkám naprosté decentralizace, pro obecné přijetí jsou velmi důležité,“ dodává.

Očekávání, že budou ETF na spotové ethereum schválené, se výrazně zvýšila v pondělí. Komise pro cenné papíry totiž požádala provozovatele akciového trhu Nasdaq v New Yorku a provozovatele opční burzy CBOE v Chicagu, aby dopracovali žádosti o povolení fondů na spotový ether. Podle tří zdrojů agentury Reuters je to znamení, že je úřad připraven žádosti schválit.

Výzva ze strany Komise byla podle agentury Reuters překvapivá. Žadatelé o schválení ethereových ETF se totiž připravovali na zamítnutí, protože Komise s nimi o žádostech vůbec nejednala. Proč Komise názor nakonec změnila, se agentuře Reuters zjistit nepodařilo.

Na zprávy o možném schválení burzovně obchodovaných fondů ETF tak ethereum už od pondělí reagovalo růstem. V pondělí v 15:30 středoevropského času ethereum podle webu CoinDesk vykazovalo za posledních 24 hodin růst asi o 23 procent na zhruba zhruba 93 tisíc korun.

Cena se v posledních dnech ustálila pod 90tisícovou hranicí. Na samotné čtvrteční schválení už cena druhé největší kryptoměny nereagovala, protože událost už trh stihl zacenit v uplynulých dnech.

Investoři si ještě počkají

Cena kryptoměny by ale mohla ještě narůst ve chvíli, kdy se začnou ETF obchodovat. Tak to bylo u bitcoinu, který v měsících následujících následujících po zahájení obchodování na něm založených ETF prudce posílil. V březnu dokonce překonal svá dosavadní maximum. „Společně s nárůstem zájmu a investic by cena etherea mohla výrazně posílit. Již předchozí spekulace a očekávání ohledně schválení ETF v minulosti vedly k růstu ceny u bitcoinu, takže aktuální schválení by mělo tento trend dále posílit,“ očekává František Vinopal.

Investoři si ale na možnost nakoupit si ETF založené na ethereu ještě chvíli počkají. Schválení žádosti, které je nutné k uvedení nových produktů na burzu, je totiž teprve prvním krokem. Žadatelé ještě potřebují, aby úřad schválil registrační prohlášení ETF, informuje Reuters. Zjednodušeně řečeno burzy, které si o ETF požádaly, ještě potřebují, aby Komise schválila také registrační prohlášení ETF, ve kterém budou podrobně uvedeny informace pro investory. Teprve poté se s nimi bude moci začít obchodovat.

Na rozdíl od burzovních žádostí není stanoven žádný časový rámec, ve kterém musí rozhodnout. Pro investory to znamená, že může trvat ještě několik měsíců, než se s ETF na spotový ether začne obchodovat.