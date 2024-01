O bitcoinové fondy je zájem. Za den do nich přiteklo bezmála pět miliard dolarů

S cenou bitcoinu spuštění fondu nijak výrazně nehnulo, stále se pohybuje v přepočtu těsně nad milionem korun. Posiluje ale druhá největší kryptoměna ethereum. Její cena vzrostla o 2,79 procenta na 2597,95 dolaru (v přepočtu zhruba 58 382 korun). Ethereu totiž pomáhá očekávání, že po schválení bitcoinoivých ETF dojde i na vznik fondů založených ně něm.

Všech jedenáct spotových bitcoinových ETF, mimo jiné iShares Bitcoin Trust od společnosti BlackRock, Grayscale Bitcoin Trust nebo ARK 21Shares Bitcoin ETF, se začalo obchodovat ve čtvrtek ráno. Podle údajů britské London Stock Exchange Group dominovaly objemům obchodů společnosti Grayscale, BlackRock a Fidelity, informovala agentura Reuters.

Poplatky u nových bitcoinových ETF se pohybují v rozmezí od 0,2 do 1,5 procenta, přičemž mnohé firmy nabízejí také úplné zrušení poplatků po určitou dobu nebo při určitém dolarovém objemu aktiv. Společnost Valkyrie po zahájení obchodování svého ETF snížila poplatky podruhé na 0,25 procenta a na první tři měsíce se jich zřekla.

Společnost Grayscale byla ve čtvrtek schválena k přeměně svého stávajícího bitcoinového trustu na ETF, čímž přes noc vznikl největší bitcoinový ETF na světě s více než 28 miliardami dolarů ve správě.

Přelomové rozhodnutí

Zelená od americké Komise pro cenné papíry a burzy přichází po desetileté tahanici s kryptografickým průmyslem. Komise dříve zamítla všechny spotové bitcoinové ETF z důvodu ochrany investorů. Její předseda Gary Gensler ve středečním prohlášení uvedl, že tato schválení neznamenají podporu bitcoinu a označil jej za spekulativní, volatilní aktivum.

Někteří analytici také varovali, že euforie kolem schválení může být předčasná. Širší investiční komunita stále považuje kryptoměny za rizikové, přičemž skandály, jako například pád kryptoburzy FTX v roce 2022, zvyšují ostražitost investorů, píše agentura Reuters.

Sharmin Mossavarová-Rahmaniová, vedoucí skupiny pro investiční strategii a investiční ředitelka oddělení Wealth Management společnosti Goldman Sachs, ve svém čtvrtečním vystoupení na webináři uvedla, že kryptoměny nemají v investičním portfoliu místo. „Když se nad tím zamyslíte, kde má bitcoin nějakou hodnotu? Nemyslíme si, že je to třída aktiv, do které by se mělo investovat,“ řekla.

Impuls i pro Česko

Schválení vzniku fondů by podle expertů mohlo vést ke zvýšení objemu obchodů s kryptoměnami také v Česku až na dvojnásobek z loňských 3,8 miliardy korun. Češi ale přímo do ETF moci zatím investovat nebudou. Myslí si to například šéf společnosti Bit.plus Martin Stránský. „Objem nákupů krypta v Česku v souvislosti se schválením ETF fondů by mohl vzrůst na dvojnásobek. Náš konkrétní cíl pro Bit.plus je ztrojnásobení obchodů,“ řekl pro ČTK Stránský.

V Evropě, a tedy i v Česku si však zatím ETF nebude možné koupit kvůli regulaci. Pro dostupnost v rámci Evropské unie musí být ETF fondy v souladu s evropskými pravidly pro kolektivní investování, měly by být obchodovatelné na některé z evropských burz, ideálně pak denominovány v eurech a regulace také vyžaduje dokument s názvem Klíčový dokument pro investory (KID), podotkl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

„Tento regulační proces může být poměrně zdlouhavý, na spotové ETF na bitcoin si tak zatím většina neprofesionálních evropských investorů může nechat zajít chuť. Otázkou však je úroveň poptávky po daném produktu v rámci EU. Investoři v EU jsou oproti těm USA více rizikově averzní a chladný zájem dokazuje i pět největších ETP na bitcoin, které jsou v EU dostupné již delší dobu,“ dodal Lajsek.

ETP je burzovní produkt sledující cenu bitcoinu, který se chová jako ETF. V pěti největších ETP na bitcoin je ve správě pouze 2,6 miliardy dolarů. To je méně, než by mělo natéct do 11 schválených spotových ETF v USA za první den.