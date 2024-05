Bez gigafactory je Česko bílé místo na mapě Evropy, říká expert na investice

Země tak nemá mnoho možností, jak by mohla přilákat projekty s vysokou přidanou hodnotou. „Přitom jsme na mapě Evropy kromě Rakouska jediné bílé místo, kde není gigafactory,“ říká.

AFI pomáhá zahraničním investorům zajistit hladký náběh jejich projektu. A pak usiluje o to, aby v Česku zůstali. „Aby se jim dařilo a i v případě dalších expanzí primárně zvažovali opět Českou republiku, nikoli jinou zemi. O toto se snažíme ve spolupráci s agenturou CzechInvest,“ vysvětluje Votruba.

Jak prezentujete Česko zahraničním investorům? Čím pro ně může být přitažlivé?

Tak jako jiné země má Česká republika výhody i nevýhody. K plusům patří naše geografická poloha, protože z centra Evropy je všude relativně blízko – ať už se to týká importu, exportu nebo cestování manažerů. Další předností je to, že jsme v historii byli a pořád jsme průmyslovou zemí. Na rozdíl třeba od Slovenska nebo Polska. Máme průmyslovou tradici a technicky vzdělanou pracovní sílu. Čili ty slavné zlaté české ručičky mají stále nějaký význam, nepovažujeme to za nějakou frázi.

A nakonec – v Česku je vysoká kvalita života. Jsme osmou nejbezpečnější zemí na světě, nehrozí zde žádné velké přírodní katastrofy, kriminalita je relativně nízká a životní úroveň šla nahoru. Tyto argumenty mají zásadní význam. A na konci dne při rozhodování investora mohou být pomyslným jazýčkem na vahách, díky kterému se konkrétní firma rozhodne přijít k nám.