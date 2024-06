Jak zhodnotit peníze? Investujte do nemovitostí, stačí i malé částky

Doby, kdy banky nabízely spořicí účty s úrokem začínajícím šestkou, jsou zřejmě nadobro pryč. Zmizela ale i určitá předvídatelnost. Dříve bylo běžné, že klient podepsal s bankou smlouvu o spořicím účtu, kde byla jasně uvedená úroková sazba, s níž mohl dlouhodobě počítat.

V současnosti banky v čím dál větší míře nabízejí nejrůznější marketingové akce s bonusovou sazbou – jenže ta platí jen do odvolání. Důvod je jasný, podle zákona musí banky své klienty o změně úrokových sazeb informovat dva měsíce dopředu. A to je vzhledem k současným rozkolísaným sazbám ČNB jen těžko proveditelné. Na spořicí účty se tak dnes klienti spolehnout nemohou. Navíc i ty nejvyšší úrokové sazby jen stěží obstojí v boji s inflací – na rozdíl od investování do nemovitostí na platformě Ronda Invest.

Jak se tedy zabezpečit na stáří? Z debat k penzijní reformě vyplývá, že na příjmy od státu se lidé nebudou moci spolehnout – určitě ne, pokud si budou chtít důchod alespoň trochu užít. Velmi výhodné je investovat do nemovitostí. Není náhodou, že právě nemovitosti patří v Česku dlouhodobě mezi oblíbené investice. Jenže pořídit si byt nebo dům jako investici zdaleka nemůže každý. Také ne všichni si chtějí vzít hypotéku a zadlužit se na desítky let dopředu.

Investice do nemovitostních projektů jako výborné řešení

Podstatně vyšší výnosy a lepší předvídatelnost přináší investování do podnikatelských úvěrů zajištěných nemovitostmi prostřednictvím P2B platforem. Jak to funguje? Platforma poskytne úvěr developerovi, s nímž sepíše i notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Tento úvěr pak nabídne investorům k proinvestování.

Mezi takové platformy se řadí Ronda Invest, která si zakládá na vysoké efektivnosti svého investičního produktu s pevně daným výnosem šplhajícím k 9 % p.a. Jde o výborný konzervativní nástroj s nadstandardním ošetřením rizika.

Každá z investic prošla důkladnou prověrkou a je zajištěna nemovitostí s LTV (poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavěné nemovitosti) do 80 %. O své peníze investoři nepřijdou ani v případě, kdy by měl developerský projekt problémy. Úvěry jsou totiž zajištěny zástavním právem k nemovitosti v prvním pořadí a společnost případně může zpeněžit zastavenou nemovitost a následně vyplatit investory. V případě Rondy by tento proces byl skutečně rychlý, protože mají ke každému úvěru sepsaný notářský zápis a zástavní právo k nemovitostem má nejlepší pořadí. Dále pak do zástavy přijímají zásadně nemovitosti z likvidních lokalit, aby případné vymáhání netrvalo dlouho.

„Ronda Invest nabízí k investování pouze úvěry, které sama poskytla, zafinancovala z vlastních zdrojů, a dělí se s investory o výnosy z nich. Máme tedy maximální zájem, aby dlužníci své úvěry řádné spláceli a aby riziko pro investory bylo minimalizované. Na výnosech jsme investorům vyplatili přes 170 milionů, profinancovali jsme přitom projekty v Česku a na Slovensku za 2,25 miliardy korun,“ uvádí obchodní ředitel společnosti Lukáš Blažek.

Nenechte se zmýlit, nejedná se o typický crowdfunding. U Rondy se vám peníze zhodnocují téměř ihned po jejich zainvestování, neboť investujete do projektu, který už reálně běží. Jakmile se tedy vaše peníze zinkasují, vyděláváte a v následujícím měsíci už obdržíte první výnosy. U crowdfundingových společností můžete oproti tomu čekat i několik měsíců, než se projekt zafinancuje – a jestli vůbec. V takovém mezičase vám přitom peníze leží často zcela bezúročené a ztráta se prohlubuje. Investoři pak z důvodu kvalitního zajištění úvěrových pohledávek mohou klidně spát, zatímco jejich peníze se samy množí.

Není potřeba mít připravený velký balík peněz. Klidně začněte pomalu, stačí i tisícovka. Vše si můžete snadno vyřídit online z pohodlí domova a až časem, s nabytou důvěrou, diverzifikovat mezi odlišné projekty. Ty na platformě přibývají zpravidla každý týden. Na výnosy se můžete těšit každý měsíc a zároveň se nemusíte obávat žádných poplatků.

Otálet se nevyplatí

Odkládat investování se nemusí vyplatit. Peníze na běžných účtech nebo doma v kasičce kvůli inflaci rychle ztrácejí svou hodnotu. Lidé tak chudnou, aniž by si něco koupili nebo zbytečně rozhazovali. Přesto v průzkumu agentury Perfect Crowd z února letošního roku z vybraného vzorku 1072 respondentů téměř 30 % lidí odpovědělo, že je od investování nejvíce odrazuje strach ze ztráty peněz. Není přitom nutné být expert, důležité je zaměřit se na kredibilitu platformy nabízející investice. Ronda Invest, která je na trhu přes šest let, je jednou z mála, která vykazuje 100% spolehlivost ve včasném a kompletním vyplácení výnosů i původně investovaných částek.

Z výhody se může stát nevýhoda

Existují i další možnosti, jak si spořit na stáří. Novinkou letošního roku je alternativa penzijního spoření, která nese název dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ten umožňuje individuální výběr zhodnocení úspor prostřednictvím finančních produktů u soukromých bank či jiné platformy, jež získá licenci od ČNB. Na střadatele pak čekají daňové úlevy.

„Co se ale prezentuje jako hlavní výhoda, se může snadno přetransformovat v nevýhodu. Vámi zvolený investiční produkt musí být aktivní minimálně 10 let a zároveň svou naspořenou částku nesmíte vybrat dříve než v 60 letech. Pokud porušíte jakoukoliv z těchto podmínek, vzniká vám daňová povinnost, a to na veškeré daňové odpočty za posledních 10 let zpětně. Celkový formát není flexibilně nastavený, což může mnoho lidí, především těch mladších, odradit,“ upozorňuje Lukáš Blažek, obchodní ředitel ze společnosti Ronda Invest.