Zkušenosti s investováním má polovina Čechů. Klesl zájem o akcie, říká průzkum

Spořicí účet loni považovalo za nejvhodnější místo, kam uložit peníze, 35 procent lidí, letos 37 procent. Tyto účty totiž leckdy nabízely nebo stále ještě nabízejí zhodnocení mezi pěti i šesti procenty. Letos ale bude díky snižování sazeb ze strany centrální banky úročení na spořicích účtech klesat.

„Minulý rok patřil spořicím účtům a konzervativním finančním produktům, není tomu jinak ani letos. V době rekordních úroků na konzervativních produktech to není nic překvapivého,“ vysvětluje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments pro střední Evropu. „Někteří takové úroky čekají i nadále, to se ale s klesajícími sazbami ze strany ČNB nebude dít. Jsme ve velkém očekávání, jak se k tomu Češi postaví,“ dodal Mederly.

Češi už také méně schovávají peníze takzvaně pod polštář. Hotovost je nejvhodnějším způsobem uchovávání financí pro 10,5 procenta procenta lidí. Loni to bylo rovných jedenáct procent.

Průzkum dále ukázal, že nemovitosti jako nástroj, kam uložit peníze, považuje za nejvhodnější 12,7 procenta Čechů. Loni to bylo 15,4 procenta. To ale autoři průzkumu čekají, že se změní ve prospěch nemovitostí v souvislosti s klesajícími sazbami.

Kryptoměny aktuálně považuje za nejlepší místo, kam dát peníze procento respondentů. O rok dřív to bylo 1,2 procenta a v roce 2022 dokonce necelá tři. „Reflektuje to historický výkyv, kdy spousta lidí zažila jejich pokles. Trochu vystřízlivěli. Češi do nich ale stále investují. Možná, že příští průzkum ukáže stabilizaci tohoto zájmu. Kryptoměny se totiž stabilizovaly a jde čekat, že z investičního vesmíru nezmizí,“ dodal Martin Pohl, portfolio manažer z Generali Investments.

Investice do akcií i kryptoměn klesly

Celkově podle průzkumu od roku 2021 do současnosti narostl počet Čechů, kteří mají alespoň nějakou zkušenost s investicí o sedm procentních bodů. „Je ale pravda, že Češi jsou velmi konzervativní a nemají rádi riziko,“ uvedl dále Mederly. Zkušenosti s investicemi má aktuálně už 48,7 procenta Čechů.

Z dotazování respondentů zároveň vyplynulo, že letos klesl zájem investorů o téměř všechna sledovaná aktiva kromě zlata. Do akcií investuje letos 48,7 procenta investujících Čechů. Loni to bylo 52,3 procenta. Stejný trend mají také dluhopisy, zmíněné nemovitosti nebo kryptoměny. Naopak do zlata investuje více respondentů než loni. Letos jich ohledně této investice kladně odpověděly 21,3 procenta investorů. Loni 16,8 procenta.

Akcie a dluhopisy přitom letos považuje za nejlepší místo pro uložení volných financí 9,7 procenta Čechů, tedy více než loni. V roce 2023 to bylo 8,3 procenta a o rok dřív 7,1 procenta. „Mezi českými investory nadále vedou tradiční aktiva jako akcie či dluhopisy, i když do nich aktuálně investují relativně méně. Nicméně, jak vyplývá z průzkumu, dopředu se derou i alternativy jako drahé kovy či ETF,“ vysvětlil výsledky dotazování Mederly.

DIP mají čtyři procenta Čechů

O průzkumu Průzkum probíhal v dubnu 2024 na vzorku 1078 respondentů prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Co se týká příprav na důchod, tak u Čechů na plné čáře vyhrává penzijní či doplňkové penzijní spoření. Skrze tyto produkty na důchod šetří 75,6 procenta Čechů. Dvojkou jsou v tomto směru pro Čechy investiční fondy. Těm věří 27,1 procenta Čechů. Následují ostatní spořicí produkty, jako je stavební spoření nebo životní spoření. Tuto cestu volí skoro 27 procent Čechů.

Přes šestnáct procent investuje přímo do nemovitostí. Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který umožňuje daňové zvýhodnění, zatím investují pouze čtyři procenta.