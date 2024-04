Vlastníci luxusních bytů v Paříži úpí. Ceny pronájmů spadly o desítky procent

Ceny pronájmů luxusních pařížských bytů v posledních dnech rychle klesají. Pařížští realitní makléři hlásí, že ceny se propadají o 30 až 60 procent. Řada vlastníků jednotek tak začíná mírnit své ambice a přehnané vize během letošních letních olympijských her. Poptávka je mizivá a trh přesycený, píše agentura Bloomberg.

„Nabídka je, ale poptávka není taková. V tuto chvíli neodpovídá tomu, v co jsme doufali,“ komentuje aktuální situace na pařížském realitním trhu Omar Meniri z místní pobočky realitní kanceláře Engel and Völkers.

Realitní makléři ale nejsou jedinou skupinou, která momentálně prožívá velké zklamání. Řadí se k nim i vlastníci bytových jednotek, kteří své nemovitosti původně nabízeli za trojnásobně až čtyřnásobně vyšší částky. Po čase ale zjistili, že nikdo takové sumy nechce momentálně zaplatit.

Nové byty do nabídky už jen s rozvahou

Někteří realitní makléři v Paříži a blízkém okolí začali kvůli obrovské nabídce pečlivěji vybírat apartmá, jichž se z pohledu správy ujmou. „Bereme už jen velmi krásné jednotky v perfektním stavu,“ říká pro Bloomberg expertka z oboru Nathalie Garcinová. Dodává, že na cenové politice se konkrétně domlouvá přímo s vlastníkem a spolu ladí ideální strategii.

Aktuální údaje z pařížského nemovitostního trhu ukazují, že cena luxusních apartmá o 100 metrech čtverečních aktuálně pohybuje okolo 10 tisíc eur (asi 250 tisíc korun) za týden. Ještě před pár týdny se přitom některé prodávaly i za 20 až 30 tisíc eur (500 až 750 tisíc korun).

Údaje poskytovatele krátkodobého ubytování AirDNA ukazují, že v polovině dubna byly na pařížském trhu během olympijských her stále k mání asi dvě třetiny všech luxusních bytů se čtyřmi až pěti místnostmi. Průměrná cena jedné noci v takové nemovitosti momentálně vychází na 1 108 eur za noc (zhruba 27 700 korun). Proti běžné situaci je tato cena asi o 15 procent vyšší.

Nové rezervace od ledna stojí

S nedostatečným zájmem o ubytování během olympijských her se v Paříži potýká i společnost Barnes, která se rovněž věnuje správě rekreačních objektů. Aktuálně se jí podařilo pronajmout jen zhruba 10 až 20 procent portfolia, přičemž naprostá většina rezervací se odehrála již během letošního ledna.

„V posledních týdnech vnímáme silné zpomalení,“ komentuje zájem šéf společnosti Benjamin Brjost s nadějí, že nápor nových rezervací by se mohl odehrát ještě během května.

Někteří experti z oboru však varovali, že pařížský trh s krátkodobým ubytováním by během letošních olympijských her nemusel fungovat tak, jak si někteří vysnili. Většina movitých turistů si totiž rezervovala své ubytování už před rokem, a to v době, kdy se do prodeje dostaly vstupenky přímo na olympijské hry.

V dalších týdnech zároveň přetrvává i riziko, že část rezervací by se mohla i zrušit. Záleží ale na tom, jak se budou vyvíjet ceny. Pakliže budou dál klesat, riziko zrušení původních rezervací bude postupně růst, neboť klienti budou mít tendenci hledat levnější alternativy. Mezi majiteli luxusních bytů v Paříži tak v krajním případě může vypuknout i cenová válka.

Své luxusní nemovitosti dali do nabídky během olympijských her i majitelé, kteří se na krátkodobé ubytování jinak nezaměřují. Odborníci ale říkají, že pokud bude tento propad cen pokračovat, část těchto vlastníků se původního plánu vzdá a byt do nabídky nedají. „Jsou to klienti, kteří jsou na tom finančně dobře již nyní a nemají proto žádný důvod tyto byty nabízet,“ uzavírá pro Bloomberg pařížský realitní makléř Baptiste Albot.