Na Křivoklátsku buduje zahradu jako ze žurnálu, u domku z první republiky

Tak začíná pan Petr z Prahy své vyprávění o zahradě, kterou vyslal do soutěže Nejkrásnější zahrada. Četnický strážmistr totiž nedokázal hypotéku splácet, banka domek se zahradou převzala a koupil ho od ní Petrův dědeček.

„Pak v něm bydlela dědova sestra, svobodná učitelka, takže zahrada byla plná záhonků s květinami. Tetička se o kytičky starala každý den,“ dodává čtenář. Tetiččin dům se zahradou byl místem jeho mládí nejen o víkendech, ale i v době prázdnin. Proto před časem dům se zahradou od rodiny vykoupil.

„Nešlo pokračovat v pěstování kytiček na záhoncích. Rozhodl jsem se pro trávník, keře a stromy. Ty lze tvarovat a udržovat, k čemuž běžně stačí týdenní návštěvy,“ vysvětluje, jak se k péči o zahradu postavil. I tak je to spousta práce, která ho na zahradě drží. Teprve když přijede nějaká návštěva, tak se prý dostane k Berounce, do kraje Oty Pavla.

Zahrada má přes 1000 m² a rozkládá se ve dvou výškových úrovních. Ta spodní, tedy větší část zahrady, je v podstatě koncipovaná jako ovocný sad. „Jsou tam jabloně s různou dobou dozrávání, višeň, okraje pozemku lemují rybízy, josta, mou péči nepřežily angrešty,“ popisuje pan Vladimír z Prahy.

Chcete se také zúčastnit soutěže Nejkrásnější zahrada? Sepište příběh své zahrady, popište její podobu i účel, nafoťte ji a spolu s vašimi údaji (a adresou na území ČR) vložte do 14. 8. do soutěžního formuláře ZDE.

Hranici pozemku zatím vymezují túje, ty by ovšem majitel chtěl nahradit habry, které jsou u nás původní. Středem sadu se klikatí nedávno dokončená cesta z kamenných porfyrových desek. Na své umístění ještě čeká ručně tesaný patník, zachráněný ze zrušené cesty v lese. „Stále pro něj hledám to správné místo,“ píše pan Vladimír, který chce, aby v zahradě vše působilo přirozeně.

V horní, okrasné části zahrady rodina tráví nejvíc času. „Původní malý březový altánek jsme nahradili novým půlkruhovým, lépe zapadá mezi okolní tvarované tisy. Ty vyrostly ze semenáčků z okolních zahrad, dnes už mají okolo dvou tří metrů a dobře snášejí střih,“ popisuje čtenář, který různobarevné tisy doplnil roubovaným panašovaným javorem. Dominantou v této části je ovšem krásně zbarvený myrobalán – slivoň, kterou před deseti lety přivezl v osobním autě.

Zahrada prý pana Vladimíra mnohému naučila. „Pokud se k ní nebudeme chovat tvrdě a nebudeme rostliny pravidelně a hodně zastřihávat a zkracovat, tak nás rychle přerostou a už je nevrátíme tam, kde je chceme mít.“ Přerostlé rostliny nebo ty, které brání v růstu svým sousedům, je zase třeba vyjmout.

Protože rostliny dorůstají do své plné krásy obyčejně tak za 10 až 15 let, tak pan Petr již dnes uvažuje nad tím, jak by mohla zahrada v budoucnu vypadat. A doplňuje ji novými rostlinami, jež převezmou vládu později.

„A přestože jde o vaši zahradu, jste svým způsobem propojeni se sousedy. Dva z nich mi sdělili, že jsem je svou činností v zahradě pořádně naštval. Jejich manželky se jich totiž ptaly, proč také oni nemají takovou zahradu, a donutily je ke ´zbytečné aktivitě´. Rozhodně se však úroveň okolních zahrad podstatně zvedla,“ pochvaluje si pan Vladimír. A jak se jeho zahrada líbí vám?