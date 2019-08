Bezstarostnou šedou nudu v Brně vyměnili za pestrý život na venkově

Paní Miloslava sice celý život pracovala v bance a manžel jako zámečník v brněnské královopolské strojírně, se svými dospělými dětmi se však domluvili, že si pro klid a pohodu koupí na stáří rodinný dům se zahradou poblíž Brna.

Zhruba rok hledali, co by se jim líbilo, až jim padl do oka dům poblíž Miroslavi na Znojemsku. Sice ve stavu před kompletní rekonstrukcí, která vyžadovala a stále ještě vyžaduje spoustu práce i investic, zato s pozemkem cca 1200 m². Což rozhodlo. Manžel je totiž velký fanda do pěstování všeho, co se pěstovat dá.

„Život v bytě v Brně je bezstarostný, ale šedý a zcela všední. Zato život na venkově je daleko pestřejší a barevnější,“ popisuje paní Miloslava, která společně vybudovanou s láskou opečovávanou zahradu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

S manželem tak už pár let pěstují nejen brambory, ale i rajčata, papriky, plné záhony špenátu, zelí, kapusty, cibule i česneku. Letos prý zkoušejí i lilek, melouny, kanadské borůvky, maliny či zdraví prospěšný rakytník.

Chcete se také zúčastnit soutěže Nejkrásnější zahrada? Sepište příběh své zahrady, popište její podobu i účel, nafoťte ji a spolu s vašimi údaji (a adresou na území ČR) vložte do 14. 8. do soutěžního formuláře ZDE.

„Samozřejmě to stojí spoustu každodenní dřiny. Zalévání, hnojení, okopávání, pletí,“ popisuje čtenářka, že o zábavu mají s manželem postaráno.

Na ovocný sad před domem navazuje i okrasná zahrada.

Na zeleninovou zahradu navazuje i ovocný sad a velká okrasná zatravněná zahrada se spoustou stromů a jehličnatých keřů a tújí. „Stromy každý rok plodí tolik ovoce, že nám v chladném sklepě vydrží celou zimu až do jara,“ prozrazuje paní Miloslava. A to s manželem také hodně zavařují, ovoce i zeleninu.

Navíc se pán domu rozhodl, že když už žijí na venkově a mají více času, pořídí si i nějaké slípky na vajíčka a zhruba před půl rokem i králíky na maso.

Vlastní ovocný sad, králíci na maso i slepice jako zdroj domácích vajíček dělají manželům radost.

Po několika letech paní Miloslava konstatuje, že život na venkově je určen jen pro lidi se zájmem o aktivní život a rozmanitost v každém dni. „Člověk by si měl uvědomit, že život odchodem do důchodu nekončí. Naopak máte čas rozvíjet své aktivity dále a hlouběji, ovšem s ohledem na zdravotní stav.“