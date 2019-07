Statek v malebném údolí s rozlehlou zahradou, které dopřávají volnost

S nadšením se vrhli i do budování zahrady: upravili terén, vysadili stromy a keře, založili jezírko. Vše s citem pro zachování přírodního vzhledu a bez umělých prvků.



„Zahrada je dnes díky tomu celoplošně osázená stromy a keři, které poskytují potřebný stín. Navíc zabraňují vysychání půdy a poskytují útočiště spoustě živočichů, kteří tuto zahradu obývají,“ popisuje paní Helena, která zahradu své poměrně nově vyvdané rodiny přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Chcete se také zúčastnit soutěže Nejkrásnější zahrada? Sepište příběh své zahrady, popište její podobu i účel, nafoťte ji a spolu s vašimi údaji (a adresou na území ČR) vložte do 14. 8. do soutěžního formuláře ZDE.

Má na to nárok, o rozlehlou zahradu i starý dům se svým mužem už šestým rokem pečuje také, protože tu prý spolu našli svůj kousek ráje.

ANKETA ČTENÁŘŮ: Vyberte pět vítězů 1. kola soutěže Hlasovat až pro tři zahrady lze do středy 17. 7. 2019 do 10:00

„Za dobu, co tu žijeme, se nám podařilo zbudovat menší jezírko o objemu 22 m3 ve dvorku a zároveň rozšířit přírodní jezírko ve spodní části zahrady na současných 70 m³. Upravila a vytvořila jsem několik květinových záhonů a malou zeleninovou zahrádku vedle sto let starého sklípku,“ popisuje paní Helena.

Protože je zahrada ve svahu, má několik terénních úrovní. V lesíku v horní části rostou i sto let staré stromy, pod ním je louka plná lučních květů. Ve spodní části pak stojí hlavní budova se dvěma stodolami, ty ohraničují dvorek.

Když se tu mladý pár rozhodl loni oslavit svůj velký den, zrekonstruovali starou stodolu.

Vše, co zbudovali partnerovi rodiče, se mladí snaží udržovat tak, aby zachovali autentičnost zahrady. Přináší jim to radost, je to únik z uspěchaného světa.

„Poté, co mne manžel požádal před dvěma lety o ruku, jsem se rozhodla uspořádat svatbu na místě, které nám přináší klid a radost a kde to máme nejraději. Na naší zahradě. Zrekonstruovali jsme stodolu a loni 18. srpna jsme tu s přáteli a rodinou oslavili náš velký den,“ píše šťastná novomanželka.

Momentálně mladí zahradu osazují okrasnými dřevinami, manžel se věnuje rekonstrukci kamenného sklípku s klenbou. „Na zahradě trávíme spoustu volného času. Není to jen dřina, příroda se o sebe umí postarat sama a tak dopřáváme zahradě volnost,“ dodává paní Helena k zahradě, na níž je spousta idylických zákoutí, která lákají k odpočinku a přinášejí klid.