Více než 90 let starou zahradu obnovili s úctou k předkům i krajině

Také máte krásnou zahradu a chcete se s ní pochlubit? Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak na ní hospodaříte a jak ji užíváte, nafoťte ji a vše (s kontakty a adresou na území ČR) vložte ZDE do soutěžního formuláře. Soutěžní příspěvky zaslané 3.7. do 12:00 mohou být vybrány do 1. kola soutěže, příspěvky zaslané nejpozději do středy 14. srpna 2019 pak do 2. kola soutěže.